Qué es la "prueba de virginidad" a la que el rapero T.I. somete a su hija y por qué Nueva York busca prohibirla

Cuando en noviembre pasado el rapero estadounidense T.I. dijo que acompaña a su hija Deyjah Harris, de 18 años, al ginecólogo para "revisar su himen" una vez al año, se desató una polémica.

Incluso el músico elogió el trabajo del médico: "Me entrega los resultados rápidamente".

Activistas, doctores y legisladores salieron a repudiar que el músico sometiera a su hija a un examen de ese tipo porque lo consideran un acto de violencia contra la mujer .

Incluso en Twitter se creó el hashtag # HymenGate .

Y ahora, legisladores del estado de Nueva York presentaron un proyecto de ley para prohibir que se realicen estas pruebas.

¿Qué son las "pruebas de virginidad"?

Los exámenes ginecológicos comúnmente llamados "pruebas de virginidad" verifican si una mujer o niña tiene roto el himen (el tejido delgado que puede cubrir parcialmente la vagina).

La práctica pretende determinar si la mujer tuvo relaciones sexuales vaginales.

"Quedé horrorizada y enojada", dijo la legisladora demócrata Michaelle Solages, tras escuchar los comentarios de T.I.

Solages presiona para que un proyecto de ley prohíba esta práctica.

"Es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas", le dijo a la BBC.

"Los comentarios de T.I. y el examen que le hace a su hija son inaceptables. Envía un mensaje de que las mujeres son una propiedad y eso está mal", opinó Solages.

Un proyecto de ley similar fue presentado en el Senado estatal.

"Esta práctica, como se describe, es inquietante, no tiene un valor médico real y no debería ser una opción en este estado, ni en ningún otro", afirmó Melissa DeRosa, secretaria del gobernador de Nueva York y presidenta del Consejo de Estado sobre Mujeres y Niñas.

¿De qué se trata el proyecto?

El proyecto de ley de Solages, que según ella tiene apoyo bipartidista, está previsto que se debata en enero cuando el congreso estatal regrese de las vacaciones de diciembre.

Si se aprueba, la práctica se volvería ilegal y cualquier médico que realice el examen perderá su licencia .

Los doctores que la llevan a cabo también podrían enfrentar sanciones o un juicio penal . Si el procedimiento se realiza fuera de un centro médico, se consideraría agresión sexual.

En la actualidad no existen leyes federales o estatales que prohíban la práctica en Estados Unidos.

¿Cómo se hace una "prueba de virginidad"?

Aunque las "pruebas de virginidad" siguen siendo comunes en al menos 20 países, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no tienen relevancia médica y suelen ser dolorosas, humillantes y traumáticas para las mujeres.

Las "pruebas de virginidad" también se llaman "pruebas con dos dedos" porque el profesional inserta dos dedos en la vagina de la mujer para verificar si su himen está intacto.

Los expertos en salud dicen que no solo es un método no científico, dañino y una violación de los derechos humanos de una mujer, sino que tampoco tiene sentido llevarlo a cabo.

No es posible distinguir un himen "virgen" de un himen "no virgen" y puede causar daños mentales y físicos.

La OMS y ONU Mujeres condenaron la práctica calificándola como "médicamente innecesaria" y pidieron una prohibición global.

"Las pruebas de virginidad se basan en sistemas arraigados de discriminación contra las mujeres y las niñas", dice la OMS.

"Refuerza aún más las normas socioculturales que perpetúan la desigualdad de las mujeres, incluidas las opiniones estereotipadas de la moralidad y la sexualidad femenina, y sirve para ejercer el control sobre las mujeres y niñas", añade.

En algunas culturas, las mujeres tienen que demostrar que son vírgenes antes de poder casarse.

Educación sexual y visitas anuales

El rapero T.I., un músico de 39 años que ganó tres premios Grammy y cuyo verdadero nombre es Clifford Harris, contó sobre las visitas al ginecólogo con su hija en un podcast estadounidense llamado Ladies Like Us.

Cuando se le preguntó acerca de la educación sexual para sus hijos, el artista dijo: "No solo hemos tenido la conversación, tenemos visitas anuales al ginecólogo para revisar su himen. Sí, voy con ella... desde su cumpleaños número 18, su himen todavía está intacto" .

Durante el programa se señaló que el himen de una mujer puede romperse fuera de la actividad sexual. Además, debe tenerse en cuenta que "no todas las niñas nacen con himen", informa el Colegio Estadounidense de Obstetras.

"Entonces, ellos (por los médicos) vienen y dicen: 'Bueno, solo quiero que sepas que hay otras formas, además del sexo, de que el himen se puede romper como andar en bicicleta, atletismo, montar a caballo y simplemente otras maneras de actividad física'", añadió el mismo T.I.

"Así que le digo: 'Ella no monta caballos, no monta bicicleta, no practica deporte. Solo revise el himen, por favor, y deme los resultados con rapidez'", dijo el rapero.

