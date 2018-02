¿Quieres que te ayude a tratar tu acné?

Dermatóloga /Cirugía de Cáncer de piel/Cirugía Cosmética

Hoy quiero hablarles de los multiples tratamientos en clínica dermatológica que tenemos para acné, pero no todo es para “todo”, es según el tipo, edad, grado de severidad de acné.

Limpieza facial: siempre he sido muy cautelosa en hacer esa limpieza que la persona se pone con agua caliente y con el vapor se sacan las espinillas; para mí, no es aconsejable, te puedes quemar, producirte mancha y para eso estamos los expertos. Se puede hacer desde la adolescencia, tenemos mascarillas propias para ayudarte a que esos granos salgan y poco a poca vas mejorando, junto con cremas o geles.

La microdermoabrasión me encanta porque afina tu piel, alguna de estas máquinas, de las cuales tenemos varios tipos, exfolian o no, unas con puntas de diamantes, otras con puntas hidratantes para jovencitos y hasta para edad madura. Te ayuda a mejorar tu tonalidad, renueva tus tejidos. Tiene resultados excelentes. Debes de tener la piel preparada con cremas medicadas, para que veas tus efectos formidables.

La hydrafacial me encanta, además del efecto microdermabracion ,te hidrata.

Peelings, hay tanto tipo, como marca de perfume y me gusta decirlo así porque como muchos, varían de persona, de enfermedad en la piel, ya no uso aquellos peeling, en que la gente andaba despellejada, no, hoy los nuevos peeling te afinan, te hacen ver tu rostro brillantes, te ayudan para evitar manchas y cicatrices del acné, y también, para tratarlas. Nos ayuda a que regenere tu colágeno, fibras elásticas. Me encantan. Como dermatóloga, estoy preparada para ayudarte, ten cuidado en dejar que tu rostro sea tratado por manos inexpertas.

Luz pulsada es una lámpara especial con diversos filtros de luz, actúa sobre los fibroblastos produciendo más colágeno, se aplica, en pieles, que tengan un acné muy severo o aquellas que ya va en involución, nos ayuda también para las manchas y fotoenvejecimiento.

Plasma rico en plaquetas produce fabulosos resultados que se acompañan de piel tersa y brillante. Es tu propia sangre que se procesa y luego la inyectamos, no hay edad limite, pero sí indicación precisa, ya que hay un protocolo para su aplicación.

Lo importante es consultar a tiempo. El acné no es porque la persona no “se lava la cara”, es una enfermedad que hay que tratar. Ten cuidado en dejar tocar tu rostro en salones de belleza o en lugares a donde lo “barato sale caro”, dice el dicho.