Raspberry Pi: cómo es el respirador de bajo costo que se probará en Colombia en medio de la pandemia del coronavirus

La tecnología puede ser una gran aliada en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

Un equipo de ingenieros en Colombia planea someter a pruebas un respirador artificial hecho con piezas relativamente fáciles de conseguir y un Raspberry Pi, una computadora de bajo costo.

El diseño y el código de la computadora fueron publicados en internet en marzo por Marco Mascorro de California, Estados Unidos, que no tenía experiencia previa en la creación de equipos médicos.

El hombre, que es ingeniero de robótica, dijo que construyó el respirador porque sabía que estos dispositivos tenían una gran demanda para tratar la enfermedad covid-19.

Su publicación provocó una avalancha de comentarios de los trabajadores de la salud.

