¿Realmente protegen las mascarillas de tela? Esto es lo que dice un médico especialista

Desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró cuarentena de 21 días el pasado 11 de marzo, los vendedores ambulantes del Centro de San Salvador cambiaron sus productos cotidianos de venta por mascarillas de tela.

Algunos de ellos tienen sus talleres en casa, compran la tela, elásticos, hacen los recortes, costuras y empacan las mascarillas de tela en bolsas transparentes. “Yo las vendo a un dólar, tengo mi puesto de venta y taller en casa, porque como no nos dejan salir, estamos en cuarentena... Estas mascarillas llevan tela normal y el filtro…” aseguró unos de los vendedores ambulantes.

Vendedores ambulantes del Centro de San Salvador venden mascarillas de tela e insumos desinfectantes desde que El Salvador entró en cuarentena nacional.

Foto y video: Fernando Golscher

Cada mascarilla ronda un precio entre un dólar a dos dólares, depende de la tela y el diseño que esta tenga. Por la preocupación de la salud y bienestar propio, la mayoría de personas que transitan por las calles del Centro de San Salvador compran las máscaras de tela y parecen sentirse seguros con el uso de las mismas.

Este negocio alternativo ha salido entre vendedores tras la carencia de este producto en las farmacias. Dado que algunas familias han acaparado los que estaban en existencia con el fin de tener reservas en casa.

De ahí surge la interrogante ¿realmente protege una mascarilla de tela? Para ello, se consultó el punto de vista de un especialista. El capitán y doctor René Fermín Arita Ascencio, con fellow 2 de infectología de adultos de Hospital Roosevelt de Guatemala y Hospital Militar Central, El Salvador.

Arita esclarece que las mascarillas de tela, las que hacemos en casa, no protegen. Al contrario, expone que es un factor de mayor riesgo para poder tener infecciones, dado que estos materiales se humedecen rápidamente. Las mascarillas de tela no llevan filtro, “al no tenerlo, la humedad hace que se atrapen más patógenos incluidas influenzas, coronavirus de cualquier otro tipo, el coronavirus que anda circulando ahorita y eso aumenta el riesgo de tener infecciones respiratorias” aseguró el especialista.

Explicó que este tipo de mascarillas en vez de proteger causa dos problemas importantes de recalcar:

El primero, al andar con una mascarilla de este tipo da una sensación de falsa seguridad. Porque el humano cree que anda protegido por portar la mascarilla. Entonces disminuye otras imprescindibles como no tocar superficies, usar alcohol gel, el lavado de manos. Al hacer esto, el individuo se expone más y puede tener más riesgo de contraer cualquier otro tipo de patógeno.

La segunda, portar mascarilla provoca que la persona se toque el rostro. “Hace que me toque más la cara, se me bajó, me pica, me molesta, me la muevo y yo me estoy tocando cada vez más la cara y no me estoy higienizando las manos para poder hacerlo. Entonces, lógicamente nos aumenta el riesgo. Por tanto no se debería usar la mascarilla de tela”, aseveró Arita.

Por otro lado, explicó que la mascarilla quirúrgica, que sí tiene filtro, es recomendable usarla entre un lapso de seis a ocho horas, siempre y cuando no se sienta humedad, porque ahí está el problema. “Está en un error todo aquel que piense que usando una mascarilla de tela está protegido en las calles. Las mascarillas que vemos, con muñequitos, de lengua y demás que son de tela, no funcionan. Por lo menos para prevenir infecciones como influenza, tuberculosis, SARS CoV-2 o la de COVID-19, no funciona” dijo el especialista.

No obstante, advirtió recomendaciones importantes para la prevención del Covid-19. Entre ellas guardar las medidas de distanciamiento social y mantenerse a más de 1,5 metros de distancia con las otras personas, ya que el Covid-19 es un virus pesado. “Aunque yo estornude o tosa delante de otra persona, el virus no va a viajar más de 2 metros por su peso, entonces cae rápidamente”, recalcó el doctor. También, es importante el lavado constante de manos, el uso de alcohol gel cuando no pueda realizar el lavado con agua y jabón. Asimismo, evitar tocarse el rostro y cualquier superficie ya que estas pueden estar contaminadas.