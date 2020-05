Recreación hoy más que nunca

Sin embargo, ahora con la llegada de esta pandemia y en la cuarentena que hemos estado, jamás había sentido tanto la necesidad y el beneficio de hacer ejercicio por recreación y por salud. Con cosas muy sencillas cuando uno esta encerrado se puede experimentar: cambio inmediato de humor, mejor trato a tus seres queridos, disponibilidad a las actividades caseras domésticas, mejor movilidad, sensación de enfrentar con mayor fortaleza un contagio, sensación de un pensamiento mejor estructurado, deseo de que los demás tengan tu mismo bienestar, eficiencia en repartir tu tiempo.

Puede pasar que el confinamiento en casa y las limitantes de movilización, las músculos pueden verse atrofiados y la perdida de masa muscular puede ser tan importante que al momento de regresar a tus actividades normales y cotidianas, la falta de fuerza y energía puede llegar a ser sensibles. Estoy seguro que la patria nos va a necesitar fuertes, óptimos y dispuesto de sacar adelante a El Salvador, si entrenas en casa puedes estar seguro que le estarás dando lo mejor al país.

Ha sido una falla muy importante, que el Estado no adopto medidas de recreación estructuradas en los centros de cuarentena o de contención. En ocasiones se observo que los ciudadanos lo hicieron por ellos mismos, con la colaboración de alguien, pero no se observo actividades colectivas estructuradas con las medidas de seguridad necesarias. Puede ser que su personal fue requerido para otra cosa o que definitivamente no era seguro hacerlo, finalmente no lo sé, pero hubiese sido idóneo. Abonado a esto, fue sorprendente que muy poco o nada los profesores de educación física, no implementaron sistemas a distancia para poder continuar el trabajo con sus alumnos y las guías elaboradas por el ministerio de educación carecieron de estructura y metodología adecuada y solo fueron opcionales.

El entrenamiento en casa, en época de confinamiento puede llegar a ser un detonante posterior a esta crisis. La personas podrán decidir si seguir entrenando en casa con los nuevos sistemas adoptados a distancia o podrán optar ir al gimnasio con los nuevos sistemas de higienización que seguramente se implementarán. Si me preguntan que si en casa se pueden tener los mismos resultados que en un gimnasio, sin dudar respondería que depende de 2 cosas: 1) El entrenador o guía y 2) el equipo disponible. Descubrirás que por más variadas que el entrenador te ponga las rutinas, siempre llegarás a que los movimientos son los mismos casi siempre, resultando muy difícil implementar una variabilidad como la que se hace en los gimnasios. Y lo otro, es que si llegares a desarrollar una condición física excepcional entrenando en casa, finalmente necesitaras mas y mejores implementos para incrementar la resistencia y la intensidad y así poder mantener un síntesis proteica adecuada para el aumento del metabolismo y de la tonificación muscular. No dejes de intentarlo.