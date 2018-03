Rejuvenecimiento facial “velo de novia”

Lee también

¿Qué es exactamente este tratamiento?El “velo de novia” consiste en un “peeling” físico suave, realizado con un láser de Erbio de última generación que gracias a su acción permite eliminar las capas más superficiales de la piel, así como las células dañadas. De este modo, la piel maltratada es reemplazada por una piel de calidad superior. Es un procedimiento no invasivo y no doloroso. No obstante, en algunos casos podemos aplicar anestesia tópica en crema para que los pacientes se sientan aún más cómodos.El origen de su nombre se debe a que inmediatamente después de pasar el láser por la piel, esta se torna con un aspecto blanquecino y luminoso, dando a la piel un resplandor digno de los rostros de las mujeres que pasan por el altar.¿Cuáles son los beneficios del “velo de novia”?Este tratamiento tiene muchos beneficios con efectos inmediatos, ya que genera una piel nueva y sana, alisa las imperfecciones, cierra los poros y atenúa las lesiones pigmentadas del rostro. Además, hidrata y aporta frescura a la piel, proporcionando un tono uniforme y luminoso. Prácticamente, rejuvenece el cutis sin pasar por el quirófano.¿Para qué pacientes se recomienda?El “velo de novia” es perfecto para casi todas las pieles, desde las más jóvenes que necesiten mejorar la porosidad y el exceso de grasa hasta las más maduras que requieran de un tratamiento que mejore la textura, dé luminosidad al rostro y atenúe las arrugas superficiales. Además, es apto tanto para hombres como para mujeres que buscan un rejuvenecimiento de su piel rápido y duradero en eventos especiales.¿Tiene efectos secundarios?Ninguno, por lo que es ideal cuando el paciente requiere un tiempo de recuperación rápido, sin provocar ningún tipo de inactividad. Después del tratamiento solo se notará leve enrojecimiento en la piel, lo cual durará menos de 24 horas y pocos días después habrá una suave descamación de la piel. De hecho, puede ser utilizado como tratamiento flash antes de acontecimientos en los que queramos estar deslumbrantes, ya que la piel recobra luminosidad y tersura de manera inmediata.En resumen, es un excelente tratamiento para regenerar la piel sin cirugía. Si deseas más información sobre el “velo de novia”, puedes llamar a los teléfonos 2263-0101 y 2263-0202 o visitar la página web de Body Balance by El Salvador Med Center, www.bodybalance.com.sv.