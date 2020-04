Salud Remdesivir: los resultados preliminares de un ensayo clínico en EUA apuntan al fármaco como posible tratamiento para pacientes con covid-19 Los datos del ensayo muestran que el medicamento experimental tiene "un efecto claro, significativo y positivo en la reducción del tiempo de recuperación", días después de que otra prueba clínica en China concluyera que es ineficiente. Por Redacción - BBC News Mundo Enlace copiado

Enlace copiado Getty Images El Remdesivir aún se encuentra en etapa experimental. Los resultados preliminares de un ensayo clínico llevado a cabo en Estados Unidos con el Remdesivir, un fármaco desarrollado en su día para tratar el ébola, muestran una evidencia "clara" de que podría ayudar a recuperarse a los pacientes con coronavirus. Así lo afirmó este miércoles Anthony Fauci, el jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID, por sus siglas en inglés), el líder científico en la lucha contra la pandemia en el país. "Los datos muestran que el Remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo en la reducción del tiempo de recuperación", dijo, a lo que añadió que demuestra que "un fármaco puede bloquear este virus". La valoración de Fauci sobre el Remdesivir se produjo poco después de que su fabricante, Gilead Sciences, hiciera públicos los resultados preliminares de un estudio respaldado por el NIAID, y días después de que el fármaco no superara otro ensayo clínico llevado a cabo en China y del que se hizo eco la revista especializada en medicina The Lancet. Cuánto falta para que tengamos una cura para el coronavirus y cuál es el fármaco más prometedor (y otras preguntas clave sobre la enfermedad)

Cuáles son los nuevos síntomas que EE.UU. agregó a la lista para la covid-19 Los detalles del estudio llevado a cabo en EE.UU. no se han dado a conocer, y los expertos señalan que quedan preguntas importantes que responder: ¿a quién beneficiaría? ¿permitirá que aquellos que de todas maneras se recuperarían del covid-19 lo hagan más rápido? ¿hará que los afectados no requieran de cuidados intensivos? ¿sería igual de efectivo en ancianos? > Reuters Anthony Fauci es jefe del NIAID, el instituto público que impulsó el ensayo clínico con el Remdesivir. En esa línea, el profesor Mahesh Parmar, director del Medical Research Clinical Trials Unit, un centro de investigación del University College de Londres, le explicó a la BBC que aún hay varias cosas que deben ocurrir antes de que este medicamento pueda estar disponible para un público más amplio. "Los datos y los resultados deben ser verificados por los entes reguladores para valorar si el fármaco puede ser autorizada y luego debe hacerse la valoración por parte de las autoridades sanitarias de los distintos países", apuntó Parmar, quien supervisó el ensayo con el Remdesivir en la Unión Europea. "Mientras estos ocurre, obtendremos más datos y datos de más largo plazo de esta prueba y de otras sobre si este medicamento también puede prevenir las muertes por covid-19", dijo Directamente sobre el virus La ciencia y la medicina trabajan en más de 150 medicamentos diferentes en todo el mundo para hacer frente al covid-19. La mayoría son fármacos ya existentes que se están probando contra la enfermedad que produce el virus. El Remdesivir es un tratamiento antiviral de amplio espectro aún bajo investigación que se administra a través de inyecciones diarias. Pertenece a un tipo de drogas que actúan directamente sobre el virus, en lugar de hacerlo sobre la respuesta inmunológica del cuerpo ante este. Getty Images En el mundo se están probando más de 150 medicamentos distintos para hacer frente a la pandemia de covid-19. Fue desarrollado inicialmente para combatir el ébola pero en ese caso no logró demostrar su eficacia en los ensayos clínicos. Ahora, en Estados Unidos se encuentra en la fase 3 de prueba de la investigación contra el coronavirus, que es el nivel previo al que debe acceder cualquier medicamente antes de obtener la autorización para su uso comercial por parte de las autoridades sanitarias. Según su fabricante, "se ha mostrado eficaz" en el bloqueo de la replicación del virus SARS-Cov-2 (causante del covid-19) en pruebas in vitro en laboratorio. También asegura que ha dado señales prometedoras para atacar la infección por ese virus en pruebas con animales. Ahora, los resultados del estudio preliminar sobre una posible aplicación en humanos, que empezó el 21 de febrero en EE.UU., indican que los pacientes que recibieron este medicamento lograron una recuperación 31% más rápida que aquellos que recibieron un placebo.

Concretamente, el tiempo medio de recuperación de los pacientes tratados con el Remdesivir fue de 11 días, mientras que los otros pacientes tardaron 15 días.

El estudio también muestra una disminución de la mortalidad, pues mientras el porcentaje registrado por los que recibieron esta droga fue de 8%, entre aquellos a quienes se administró el placebo fue de 11,6%.

Este ensayo clínico implicó la participación de 1.063 pacientes que fueron atendidos en 68 lugares distintos, 47 de ellos ubicados en Estados Unidos y 21 adicionales en otros países de Europa y Asia.

Dudas

Pero casi al mismo tiempo que en Estados Unidos se dieron a conocer los resultados favorables de este estudio sobre el Remdesivir, ha habido informes sobre resultados no tan favorables.

En un ensayo clínico aparte realizado en Wuhan, la ciudad china donde se detectó el primer caso de covid-19, el uso de este medicamento en pacientes con la enfermedad no ofreció resultados favorables, en comparación con otro grupo de adultos que se usó como control, excepto en el caso de aquellos que requerían el uso de ventiladores.

La prueba en China incluyó a 237 pacientes y fue detenida antes de tiempo debido a que no fue posible conseguir suficientes voluntarios.

Ante esos resultados, su fabricante, la farmacéutica Gilead, aseguró que el ensayo fue malinterpretado y que no es estadísticamente relevante.

En esa línea, en Estados Unidos el doctor Fauci señaló que el llevado a cabo en China no era un "estudio adecuado".

¿Qué dice la OMS?

Por su parte, el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, prefirió no hacer una valoración concreta sobre el Remdesivir.

"No quisiera hacer un comentario específico sobre eso porque no he leído esas publicaciones en detalle", señaló este miércoles al ser consultado por la prensa, y añadió que en ocasiones hace falta un cierto número de estudios para determinar la eficacia de un medicamento.

Anteriormente, la OMS ha considerado como "prometedores" los resultados obtenidos con el Remdesivir en pruebas contra el SARS y el MERS y ha dicho que estos sugieren la posibilidad de que podría "tener algún efecto en pacientes con covid-19".

