¿Sabes qué comer cuando te duele el estómago? Hoy te lo diremos

Este dolor se caracteriza por una sensación de tensión e inflamación en la zona abdominal, casi siempre acompañada con gases, acidez y otros síntomas propios de la indigestión.Incluso, dado que puede generarse por una intolerancia alimentaria, puede producirse junto con el estreñimiento o la diarrea, según el sitio mejorconsalud.com.El consumo de comidas poco saludables o demasiado copiosas aumenta su recurrencia e intensidad, sin embargo, también hay ciertos alimentos que, por sus propiedades, favorecen el control de este problema y sus síntomas asociados. A continuación te presentamos algunos alimentos que debes de comer cuando se te presente en tu organismo el dolor de estómago.-Los, es uno de estos alimentos propios para este fin, ya que contienen fibras naturales y compuestos antiinflamatorios que contribuyen a disminuir el dolor de estómago asociado a las dificultades digestivas.Su ingesta reduce el exceso de acidez en el tracto gastrointestinal y, también, promueve el crecimiento de bacterias saludables en el intestino.Contiene altos niveles de potasio, necesario para regular los electrolitos del cuerpo tras sufrir vómitos o diarreas.También son ricos en azúcares naturales que, en lugar de afectar la glucosa, aumentan los niveles de energía y la sensación de saciedad.-Eles otro alimento ideal, este es rico en almidón y fibras naturales que protegen el revestimiento del estómago ante la producción excesiva de jugos gástricos.Esto facilita los procesos digestivos y tiene un interesante efecto calmante sobre el dolor y la inflamación abdominal.Su ventaja es que no tarda demasiado en digerirse ni tampoco estimula el reflujo ácido o los desbalances en el pH estomacal.-Un deliciosoes una solución rápida para aliviar el dolor de estómago causado por la gastritis, la indigestión y la diarrea. Este alimento es rico en fibras dietéticas, antioxidantes y nutrientes esenciales que promueven la digestión para conseguir una correcta eliminación de los desechos.Su alta concentración de pectina, una fibra natural, disminuye la inflamación en el intestino y promueve su motilidad para curar el estreñimiento.También aporta minerales esenciales que ayudan a controlar los desequilibrios de los electrolitos cuando se sufre deshidratación por vómitos o diarrea.-Laes una excelente opción alimentaria cuando se tienen problemas digestivos que ocasionan dolor u deshidratación.Tanto el líquido como la sal y los nutrientes de los vegetales ayudan a mantener la hidratación del cuerpo y, a su vez, minimizan la irritación en el estómago.Dado que no contienen altos niveles de grasa, esta sopa es muy fácil digerir y no genera reacciones indeseadas.-Conocido por sus propiedades digestivas y antiinflamatorias, eles una excelente solución contra este tipo de dolor. Su compuesto activo, el gingerol, no solo le brinda su sabor picante particular ,sino que le confiere la capacidad de proteger el estómago para controlar sus principales dolencias.Incluirlo en batidos, sopas y otras recetas es una buena forma de aprovechar sus cualidades para optimizar la salud estomacal.-También comerrico en probióticos es una buena forma de combatir y prevenir el dolor en el estómago. Este alimento promueve el crecimiento de bacterias saludables en el intestino y disminuye los descontroles en el pH estomacal.También fortalece el sistema inmunitario y ayuda a combatir las bacterias y parásitos dañinos que ocasionan enfermedades graves.Ten en cuenta todos estos alimentos cuando sientas dolor de estómago y consúmelos para facilitar el control de los síntomas.Pero si el dolor es persistente, lo mejor es que consultes al especialista para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.