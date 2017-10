Sabor y nutrición para un niño saludable

Realmente todo comienza en casa: La educación y los buenos hábitos, por ejemplo. Cuando los niños son instruidos por sus padres para realizar prácticas saludables, ellos aprenden, incluso, a cuidar hasta su propia alimentación.

La buena alimentación es parte fundamental de esas buenas costumbres y es responsabilidad de los padres que sus hijos crezcan y se desarrollen en las mejores condiciones posibles, aún cuándo ellos se encuentran solos, como en momentos de temporada escolar.

El yogurt es uno de los primeros alimentos que el niño debe disfrutar. A partir de sus 10 meses de vida, siendo todavía un bebé, el pequeño puede iniciar por probar aquellos de consistencia natural, que también han sido elaborados con ingredientes nutritivos para su buen desarrollo.

“Un yogurt para un niño es una merienda saludable, ya que incluye todas la propiedades necesarias para que crezca saludablemente. A partir de los 10 meses de vida, este bebé puede empezar a comer yogurt, de preferencia natural de manzana canela o sabor vainilla”, explicó Mónica Méndez, jefe del Instituto de Nutrición YES (INYES).

Cuando los niños se integran a la vida escolar, los padres deben continuar enseñándoles sobre la importancia de su bienestar físico y emocional, incluyendo en sus mochilas una lonchera nutritiva.

“Una lonchera saludable no es un tiempo de comida, sino un refrigerio que le ayuda al niño a establecer sus energías, tanto físicas como mentales a la hora de estudiar. Las loncheras siempre deben incluir lácteos, porción de frutas, carbohidratos como el pan integral o un sándwich”, comentó Mónica Méndez.

La línea infantil de yogurt puede encontrarse en diferentes presentaciones, a precio económico, además de ser fáciles de adquirir. “Son tres presentaciones de yogurt infantil: Yogurt Yes Safari, la cual se encuentra en los sabores fresa, dulce de leche, durazno y manzana; Yogurt Yes Kids Gree de textura cremosa o sólida y Yogurt Yes Cool que se puede saborear en fresa, banano fresa, uva y dulce de leche”, mencionó Mónica Méndez.

Instituto de Nutrición YES (INYES), para todos

-Brinda las herramientas necesarias para que la población obtenga un equilibrio entre su alimentación y la actividad física que realicen.

-Proporciona a la población alternativas para mejorar su estilo de vida, siendo INYES, una plataforma de comunicación nutricional al servicio de la comunidad.