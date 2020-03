Salvadoreño estudiante de neurociencia residente en Singapur brinda estas recomendaciones ante coronavirus

Luis Cobar, un salvadoreño estudiante del doctorado en neurociencia en Singapur publicó en su cuenta de Twitter una serie de recomendaciones para prevenir infectarse por coronavirus y que desde su experiencia ha podido vivenciar.

La primera recomendación que plantea es la higiene a la hora de estornudar o toser: explica que lo mejor es hacerlo en un paño descartable, pero si en un caso no se tiene a la mano en el momento es mejor usar el codo, en la articulación y no hacerlo al aire libre, principalmente en las calles, ya que esa es la principal via de contagio.

La segunda recomendación es acerca del lavado de manos: la recomendación va en el sentido de que se tiene contacto con diversas superficies donde otras personas también tocaron. Recomienda lavarse con jabón antibacterial o alcohol.

Otra recomendación que hace el galeno es sobre el uso de mascarillas. Enfatiza que el uso de estas debe ser para personas que ya estén enfermas, sea de coronavirus o de algún tipo de gripe o tos. Las personas en buen estado de salud no es necesario que las usen.

Recalca que el usarla todo mundo puede limitar el acceso a las personas que en verdad las necesitan. Debe sustituirse cada 4 horas para que sea efectiva.

La temperatura corporal es un síntoma que el médico insiste en que debe tenerse en cuenta para determinar si el cuadro clínico corresponde a coronavirus. Recomienda que se tome 2 veces al día y si se manifiestan otros síntomas debe acudir a un centro médico para ser tratado.

Ante una posible declaratoria de cuarentena en algunas zonas, Cobar recomienda mantenerse en calma y no comprar comida desmesuradamente. El que haya una cuarentena no significa que debe comprar en exceso, especialmente porque podría acaparar productos que otras familias requieran.

Si en el peor de los escenarios se contagia por coronavirus, él enfatiza que no se tiene la muerte asegurada, ya que hasta el momento solo un porcentaje menor al 5% de los infectados ha fallecido, y entre estos la mayoría son personas mayores.

Subraya que deben abstenerse de difundir información falsa y que no ha sido verificada, porque eso contribuye a que el pánico aumente. Recomienda que solo se difunda información dada por autoridades competentes, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o los ministerios de salubridad en cada país.

Cierra explicando que una posible cura para la enfermedad está distante de que suceda, y que tendrían que pasar alrededor de unos dos años para que se tenga una vacuna que contrarreste el virus.

En Singapur, las autoridades sanitarias han puesto en nivel III la emergencia ante los 102 casos registrados, sin reportar ninguna muerte.