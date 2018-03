Se pronostica un sabor frío para este verano

Lee también

Durante La temporada de vacaciones es muy frecuente que las personas viajen a la montaña o la playa, o prefieran dedicarse a algún tipo de actividad deportiva al aire libre y a causa de eso, la piel sufre una mayor exposición al sol. Además a causa del calor del verano se incrementa el consumo de bebidas carbonatadas que no aportan ningún valor nutricional.Por lo tanto es importante ingerir bebidas que ayudan a proteger la piel y uno de los beneficios adicional al valor nutricional, el yogur de frutas posee un alto contenido de antioxidantes que permiten regenerar las células de la piel y la mantienen más saludable. Algunos de los sabores que más se recomienda consumir en esta temporada son: papaya, piña colada (piña y coco), aloe vera y blueberry.Una buena recomendación para refrescarse y nutrirse al mismo tiempo es preparar el yogurt al estilo frappé con hielo picado o mezclado en licuadora con frutas para darle un toque frozen.Se aconseja que para prepararse antes de exponerse a los rayos del sol, en especial si se está en la playa, consumir Yogurt Yes Vitalité de papaya pues este ayuda a proteger la piel. Durante la exposición al sol se puede consumir Yogurt Yes de aloe vera, pues su ingrediente es un excelente regenerador de células. Algunas personas utilizan el aloe como una mascarilla para proteger e hidratar la piel. Por último el Yogurt Yes Vitalité de Blueberry ayudará a restaurar la piel luego de estar expuesto al sol vacacional del verano.1 Yogurt 200 ml de piña colada1 rodaja de piña en trocitos1/2 taza de jugo de naranjaHielo al gustoColoca los ingredientes en una licuadora hasta que estén mezclados por completo y pon en el congelador por unos minutos hasta que esté a punto. Sirve en una copa decorando con un trozo de piña o una cereza y disfruta de esta receta que #enfriatuverano.Para más información sobre recetas refrescantes y nutrición visita www.blog.lactolac