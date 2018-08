¿Se puede iniciar un tratamiento de canal con infección y dolor?

Es frecuente escuchar este tipo de preguntas entre las personas que tienen estas condiciones en alguna pieza y se equivocan al escuchar opiniones de otras personas que han experimentado este fenómeno y sus consejos casi siempre errados porque nunca fueron atendidas por especialistas en la materia.

Cuando una pieza está infectada, presentando un absceso o inflamación más dolor agudo, con mucha mayor razón se debe iniciar la terapia de canales coadyuvando con analgésicos y antimicrobianos, estos últimos se deben usar cuando la temperatura está elevada –aunque es poco frecuente– o el paciente tiene una condición patológica que lo requiera, como diabetes, pacientes con tratamiento con esteroides, algunas afecciones cardíacas, fiebre reumática, VIH, radiación, quimioterapia, malnutrición, anemias, marcapasos, soplo cardíaco benigno, etc.

La pieza afectada debe aislarse con dique de goma, hacer algún drenaje quirúrgico si está indicado y usar instrumentos estériles con el autoclave. El profesional sabe que debe evitar la infección cruzada y usar aquellos instrumentos desechables para lograr una desinfección óptima.

Toda esta gama de procedimientos ayudan en un 95 % a controlar el dolor y la infección y el sellado de los conductos se debe postergar hasta que el paciente se encuentre asintomático, aunado a otras condiciones locales que nos dan la pauta para finalizar el tratamiento.

En manos expertas y con los materiales adecuados, hacen que un tratamiento de canales tenga éxito a largo plazo siempre que no existan otras condiciones que acorten la vida de este, tales como longitud de la raíz, enfermedad en encías, fracturas, bruxismo o apretamiento no controlado, etc.

El paciente en estas condiciones nunca debe escuchar consejos de personas que de alguna forma han tenido malas experiencias y siempre se debe buscar al especialista en tratamiento de canales como norma segura para un buen tratamiento.