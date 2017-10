Sepsis: 80 % de pacientes tratados en la primera hora sobreviven

La sepsis es una patología crítica que se produce cuando el organismo, como consecuencia de una infección, genera una respuesta inmune descontrolada, lo cual se traduce en una respuesta inflamatoria. En las situaciones más severas puede producir un fallo multiorgánico que, en un porcentaje considerable de casos, provoca la muerte.

También puede desencadenar secuelas a largo plazo y alteraciones funcionales, cognitivas o mentales. No obstante, aunque se trata de una patología con una gran mortalidad y morbilidad, y que puede afectar a cualquier persona, el éxito de la respuesta del organismo está directamente relacionado con la brevedad con la que se reacciona a esta y se administra el tratamiento.

Los estudios afirman que el abordaje correcto de los síntomas en la primera hora logra que el paciente sobreviva en un 80 % de los casos. Este porcentaje disminuye drásticamente a partir de las primeras 12 horas, cuando se incrementa la mortalidad hasta un 15-20 %.

Estudio EPIC III

The Extended Study on Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC III) se llevará a cabo coincidiendo con el Día Mundial de la Sepsis y consistirá en un estudio de 24 horas de prevalencia puntual. Esta investigación internacional aspira a actualizar el conocimiento de las infecciones en las unidades de cuidados paliativos y tiene el apoyo de la World Federation of Societies of Intensive and Critical Medecine.

La elaboración de este estudio permitirá poner a disposición de los servicios sanitarios una gran base de datos que logrará responder a algunas de las principales cuestiones.

EPIC III surge ante la necesidad de datos actualizados para afrontar una de las patologías más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos y ha sido el tercer estudio realizado en este sentido. Fue precedido por el EPIC (Prevalencia europea de la infección en cuidados intensivos), llevado a cabo en 1992, y el EPIC II (La prevalencia ampliada de la infección en cuidados intensivos).

Tolerancia Zero

Desde hace varios años se han llevado a cabo los proyectos Tolerancia Zero, promovidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y liderados por la SEMICYUC. Su objetivo es reducir la tasa de infecciones asociadas a los catéteres y a la ventilación mecánica, y reducir las resistencias antimicrobianas.

Estos proyectos han demostrado que, pese a la gravedad de estas infecciones, es posible reducir su aparición de forma considerable. Por ello, han marcado una serie de objetivos para el año 2020 entre los que destacan la reducción de la incidencia de la sepsis, el aumento de las tasas de supervivencia en niños y ancianos.