Si como mucho pero hago ejercicio, ¿puedo engordar?

Muchas personas tienen la errada idea de que basta con hacer ejercicio para no aumentar de peso, por lo que no se preocupan de equilibrar la ingesta calórica. Pero lo cierto es que si realizan una rutina diaria, sin reducir el número de calorías que consumen, de igual forma pueden engordar.La licenciada Karla Chavarría, nutricionista y dietista , explicó a LA PRENSA GRÁFICA que el gasto energético debe ir de la mano con lo que comemos. Si lo que queremos es seguir comiendo igual sin ganar peso, entonces la actividad física que realicemos debe ser proporcional a la cantidad de calorías que consumimos."No es lo mismo consumir 1,200 calorías, estar saludable y hacer los 30 minutos recomendados de actividad física al día -con lo que probablemente sí nos podríamos mantener en nuestro peso-, que consumir 2,000 calorías y hacer los mismos 30 minutos. De esa manera sí podríamos incrementar. Si hacés solo eso es un gasto de energía bien básico", señaló. Por ello, lo recomendable es, que si aumentas el número de calorías que consumes, debes incrementar también la actividad física.Un ejemplo son los atletas, como los nadadores, quienes consiguen mantener su figura y tono muscular, pese a que ingieren de 3,000 calorías en adelante (hasta 8,000, como el caso de Michael Phelps), por la intensidad del entrenamiento que llevan a cabo a diario.Chavarría indica que alguien que viene de no hacer nada de ejercicio, si sigue comiendo igual, podrá bajar de peso al inicio, pero siempre tendrá que intensificar su rutina más adelante. "Si mantenés el consumo calórico (por hábitos inadecuados no modificados) y hacés ejercicio, este debe ir aumentando porque el metabolismo se adapta; necesita que siempre demos un extra para que siga trabajando. De lo contrario, deja de considerarlo ejercicio y lo procesa como una actividad de la vida cotidiana", dijo.Asimismo, asevera que la demanda calórica de alguien que hace solo 30 o 45 minutos de actividad física no es la misma que la de una persona que hace hasta una o dos horas al día y que combina ejercicio cardiovascular o aeróbico (mayor demanda de oxígeno e incremento de pulsaciones cardíacas) con anaeróbico (menor demanda de oxígeno)."Lo ideal es hacer ambos para perder peso graso y no muscular", aseguró. También enfatizó que los primeros 20 minutos de ejercicio cardiovascular el cuerpo solo está entrando en calor y preparándose para quemar grasa, por tanto, lo ideal sería realizar aproximadamente 40 minutos y posteriormente (o antes) dedicarse a las actividades de tonificación (pesas).