¿Si me fumo un cigarro al día no pasa nada? Sigue leyendo

Muchas personas necesitan ayuda médica para dejar el cigarrillo.

Las personas que fuman tienen tres veces mayor riesgo de padecer enfermedad coronaría, pero ¿un cigarrillo al día es malo? La evidencia dice que sí. Muchas veces la idea de tener que afrontar un día sin tabaco puede ser terrorífica para algunos fumadores, aún conociendo sus consecuencias. Por eso, a falta de abandono total, reducir el consumo es una estrategia que cuenta con multitud de seguidores con la finalidad de reducir las posibilidades de sufrir sus dañinos efectos.

Pero, ¿es un objetivo realista o una simple ilusión? ¿De verdad es inocuo un solo cigarro? La opinión de los expertos es unánime (y un pichel de agua fría para los que se las prometían felices con la idea del cigarro único): ni se puede permanecer mucho tiempo fumando tan poco y, además, sigue siendo malo para la salud.

La recaída puede ser peor

"El tabaco contiene sustancias tan adictivas que impiden que el fumador pare en un cigarrillo y tenga que fumar cada vez más. Quienes intentan reducir el consumo y limitarse a tres cigarros, al poco tiempo vuelven a fumar más", expone el psicólogo José Elías Fernández, del Centro Joselías. Además, el exfumador que cae en la trampa de fumar un cigarro en una ocasión señalada, "vuelve al hábito con la misma intensidad o más que antes", sentencia.

No es una consecuencia de falta de voluntad, sino de la acción de los receptores nicotínicos, que se desarrollan a medida que se va fumando y cada vez piden más. "Si no fuese así, el tabaco no crearía adicción", comenta el psicólogo. Pero lo más fuerte está en nuestra psique, y prueba de ello es que, según Fernández, "la adicción psíquica llega hasta el extremo de que muchos fumadores no dicen quiero dejarlo totalmente, sino que quiero fumar menos". Es el relato de un fracaso anunciado.

Para la salud cardiovascular es casi tan malo fumar un solo cigarro como fumar 10.

Evidencia aplastante

Un reciente artículo publicado en el Bristish Medical Journal concluye que "fumar solo un cigarrillo al día tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular de lo esperado, la mitad del riesgo de fumar 20 cigarrillos por día". Los fumadores tienen un riesgo tres veces mayor de padecer este tipo de enfermedades que las personas que no fuman, afirman desde la Fundación Española del Corazón (FEC).

Aunque las enfermedades cardiovasculares supongan mayor riesgo, las probabilidades de sufrir un cáncer también aumentan. Lo dicen las conclusiones de otra investigación, publicada en la revista Jama Internal Medicine, que estudió a 290.000 estadounidenses de entre 59 y 82 años a lo largo de su vida: fumar menos de un cigarrillo al día multiplica por nueve el riesgo de morir de cáncer de pulmón y aquellos que fuman entre uno y 10 diarios tienen un riesgo 12 veces mayor que quienes no fuman.