Si te excediste durante las fiestas de fin de año, desintoxica tu cuerpo naturalmente

Si eres de las personas que te excediste comiendo y bebiendo en las fiestas de fin de año, no dudes que te vendrán: dolor de cabeza, hinchazón estomacal, acidez, sensación de pesadez, decaimiento, falta de energía, mareos y resaca.Pero si quieres evitar todos estos malestares y ayudar a tu cuerpo a desintoxicarse para sentirte mejor para iniciar el año muy bien, lo primero que debes hacer mantenerte bien hidratado y luego disontoxicarte para eliminar las toxinas del cuerpo.A continuación te presentamos algunos formas naturales y eficaces que según el sitio mejorconsalud.com, pueden lograr desintoxicar el cuerpo.Apenas te levantas y mientras tu cabeza te da vueltas, consume una cucharadita de vinagre de manzana, en ayunas. Está comprobado que el vinagre tiene propiedades diuréticas y también depurativas.Aquellos que padecen de gastritis leve o crean que el gusto es demasiado fuerte para la mañana, pueden mezclar una cucharaditay beber de un solo sorbo.Pero se recomienda que los que sufren gastritis aguda o úlceras crónicas no deben optar por este remedio.Un buen jugo de frutas naturales es perfecto también para esto, eso sí tiene que ser recién exprimido y natural. No es recomendable jugo de polvo o esos que se compran ya preparados, también no se recomienda dejarlo preparado de la noche anterior porque pierde muchas de sus propiedades.Los jugos más recomendados para desintoxicar el cuerpo son los deTambién, es importante que no se añada ningún endulzante, como azúcar o miel, y que se beba al menos 15 minutos antes de desayunar o almorzar.Beber mucha agua ayuda además a eliminar todas las toxinas acumuladas por los excesos de comida como de bebida, sobre todo en este último caso, ya que el agua contiene todo lo que el cuerpo necesita para estar saludable y limpio. Su efecto depurativo no se compara con nada.Igualmente se puede consumir, frío o caliente, y si tu problema es el del dolor el estómago, prueba con un té de manzanilla o menta.Además de los jugos naturales indicados antes, es preciso que durante algunos días abstenerse de comer cosas muy pesadas como carnes rojas, harinas blancas, refrescos, café, lácteos enteros, yema de huevo, embutidos, fritos, etc.Lo más indicado es que trates de consumir, sobre todo en ensaladas frescas.Quizás el tomate no sea una buena idea, pero síEn cuanto a las verduras cocidas, se puede optar por acelga y espinaca.Haz una pequeña dieta de desintoxicación por unos días; te vendrá de maravillas, según el sitio mejorconsalud.com.