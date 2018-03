Sida y embarazo, ¿existe riesgo?

Lee también

Con 33,184 casos de VIH que detectaron los establecimientos del Ministerio de Salud de El Salvador hasta 2015, según el informe nacional sobre el estado de situación de VIH, de los cuales el 28 % estaba en fase de VIH avanzado o sida. De estos, el 37 % corresponde a mujeres.El especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Mujer Jorge Panameño explica que el VIH hace que el sistema de defensa del cuerpo se deteriore y que “los síntomas de la enfermedad son bastante inespecíficos, entre ellos está la pérdida de hasta el 10 % de peso, diarrea y fiebre; o incluso infecciones como tuberculosis severas”.Es importante saber que el VIH es un virus que causa el sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) y que este puede o no desarrollarse, dependiendo de cada paciente. Incluso, una persona infectada por el VIH puede estar 10 años o más sin desarrollar el sida.Si una mujer está embarazada y se sospecha que está infectada con VIH, será necesario que se lo haga saber al médico con inmediatez, dado que algunos medicamentos pueden ser nocivos para el bebé. No obstante, en la mayoría de los casos los medicamentos contra el VIH se pueden usar durante el embarazo sin problema. En general, los medicamentos contra el VIH no aumentan el riesgo de que se presenten defectos de nacimiento, según infosida.nih.gov.Lo más importante será estabilizar la enfermedad mediante la administración del tratamiento antirretroviral correspondiente.Panameño explica que la madre puede transmitir el virus a su hijo de varias formas. “La transmisión vertical (de madre a hijo) se da durante el momento del parto en la mayor parte de ocasiones. Asimismo, puede ocurrir al proveer de leche al menor o dar de amamantar”.Sin embargo, como parte de las medidas de precaución, el especialista comenta que en la actualidad en El Salvador existen protocolos médicos que dictan que se deben proveer medicamentos de forma profilactica y que el parto deberá realizarse vía cesárea en la mayoría de los casos.“Una gran ventaja es que el tratamiento está disponible en red pública del país. Yo siempre creo que el éxito del tratamiento del VIH en El Salvador es porque los pacientes exigieron un mejor trato. Las asociaciones se empoderaron y reclamaron sus derechos”, asegura el especialista.Asimismo, el infectólogo comenta que los tratamientos que se brindan en el sistema público y en el privado no varían en gran magnitud.“La esterilización en mujeres con VIH+ ha sido altamente debatida, pero realmente no hay recomendación médica que la indique. Definitivamente esta será decisión del paciente”, enfatizó.La American Pregnancy Association dice que si la madre no recibe tratamiento, el 25 % de los bebés nacidos de mujeres con VIH son infectados con el virus. Pero con el tratamiento, ese porcentaje se puede reducir a menos de 2 %, de acuerdo con March of Dimes.“Los protocolos actuales tienen un compromiso constante de renovar los tratamientos. Y ahora los menores pueden nacer sin ser infectados, por ello es decisión de la pareja si desea o no tener un hijo aunque estén infectados”, expresó el especialista.A su vez, se torna necesario tomar en cuenta los métodos de prevención, como uso de preservativo en el acto sexual.