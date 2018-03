¿Sientes que te asfixias mientras duermes? Aquí los más escalofriantes trastornos del sueño

Lee también

Cada 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño y seguramente ya sabes la importancia que representa para tu salud descansar lo suficiente a diario. De acuerdo con información proporcionada por el Hospital de Diagnóstico de San Salvador, retomada de las estadísticas de la Sociedad Mundial del Sueño, un 35 % de la población salvadoreña afirma que "no duerme bien", lo que afecta negativamente su desempeño mental y físico.El centro de salud en mención destaca a través de un comunicado, en el marco de la efeméride, que "dormir profundo" es uno de los tres pilares de la buena salud, junto al ejercicio y la buena alimentación. Es por ello que este año el lema promovido por la Sociedad Mundial del Sueño es "Dormir profundo nutre la vida".Entender el sueño es mucho más complejo de lo que parece, ya que también lleva consigo algunos desórdenes, a veces desconocidos por la población. Solamente en Estados Unidos, 71,000 personas al año padecen lesiones relacionadas con accidentes por trastornos de sueño, 1,550 personas mueren por la misma causa y 46 % de la gente reporta errores en su trabajo y ausentismo laboral, destaca el hospital.Es por ello que a continuación te enlistamos algunos de los trastornos más escalofriantes -y también los más comunes- para que los conozcas y puedas identificar si sufres alguno de ellos.No es solamente la dificultad para conciliar el sueño, también contempla el no poder permanecer dormido durante toda la noche o el despertarse muy temprano por la mañana. Un 45 % de la población mundial lo ha sufrido.Sus causas son no acostarse todos los días a la misma hora, hacer siestas por la tarde, consumo excesivo de cafeína, medicamentos o drogas; ver la televisión, computadora o tu móvil en la cama y antes de dormir; acostumbrarte al uso de pastillas para dormir, entre otros. A veces es necesario acudir a psicoterapia para combatirlo.¿Has visto a algún familiar o amigo caminando mientras se suponía que dormía? Justo eso es el sonambulismo, uno de los trastornos más comunes: una persona que se levanta, se pasea y lleva a cabo acciones con normalidad, como si estuviera despierta, pero en realidad está dormida. A veces son episodios bastante cortos e incluso suele pasar que la persona se vuelve a acostar en cualquier otro lugar.Sus causas pueden ser la fatiga y la ansiedad. Ocurre sobre todo en niños y jóvenes y se da durante la etapa de sueño “desincronizado”, en las primeras horas de la noche.Ocurre al nomás quedarte dormido o justo al despertar y es completamente un episodio de terror. No puedes moverte, por mucho que lo intentes o tengas intenciones de gritar. Al sentirte completamente paralizado, la ansiedad comienza a apoderarse de ti y algunas personas hasta llegan a sufrir sensación de asfixia, alucinaciones o a sentir presencias amenazantes cerca suyo.Ocurre durante la fase de sueño REM, que es cuando estamos paralizados corporalmente, y es una falta de coordinación entre el cerebro y la parte del sistema nervioso que da órdenes a los músculos que controlamos de manera voluntaria. Un 60 % de la población podría experimentarla.Este trastorno, que consiste en una pausa en la respiración (asfixias mientras se duerme) y que finaliza con un fuerte ronquido, afecta al 4% de la población en general y “sus efectos son desastrosos para la salud”, según el escrito del Hospital de Diagnóstico. Ocurre porque las vías respiratorias se estrechan o se obstruyen.La doctora Elena Majano, neuróloga y especialista en medicina del sueño, y además Coordinadora Regional para Centroamérica y El Caribe de la Sociedad Mundial del Sueño, explicó al centro de salud que la apnea del sueño y el insomnio son los trastornos que más afectan a la población mundial.Asimismo, tienen muchas consecuencias en la calidad de vida de las personas, por ejemplo, en los períodos de anoxia (falta de aire en el cerebro) pueden dañarse neuronas o sufrir un ataque cardíaco. Es más frecuente en personas con sobrepeso y en niños.Es cuando las personas pueden quedarse dormidas entre dos y cinco minutos en cualquier lugar y a cualquier hora, ya sea si están hablando, manejando, caminando, entre otros. Se ven alteradas las fases normales del sueño, ya que se pasa directo a la fase REM. Un dato curioso es que también pueden padecerla los perros. Una de sus variantes es la cataplexia: quedar completamente paralizado y caer al suelo.No es precisamente un trastorno del sueño, pero sí puede ocurrirte mientras duermes. Lo que sucede es que una persona aprieta de manera muy fuerte sus dientes hasta hacerlos rechinar. También sucede que los deslizan hacia delante o hacia atrás. Durante el sueño, es muy difícil de controlar. Una de sus causas es el estrés.- Jukka Nevalainen, baterista de la banda Nigthwish, se vio obligado a retirarse durante un tiempo por problemas de insomnio. La misma banda lo informó en 2014 por medio de su cuenta de Facebook y también varios medios internacionales lo dieron a conocer.- Hace un par de siglos las personas relacionaban la parálisis del sueño con el íncubo, un demonio asociado a las pesadillas y que tenía relaciones sexuales con las personas mientras se encontraban entre el sueño y la vigilia, sin poder moverse. El pintor Johan Heinrich Füssli lo representó muy bien en su obra “La Pesadilla”.- De acuerdo con la doctora Majano, “las personas con sueño profundo y sin interrupciones, tienen menos posibilidades de padecer de Hipertensión Arterial, diabetes, obesidad, dislipidemia, trastornos emotivos y cognitivos, entre otros”.Fuentes: