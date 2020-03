Periódicos, revistas y otros productos impresos no son fuentes de contagio de coronavirus

Médicos y especialistas confirman que no hay a la fecha ningún incidente registrado en el que el virus del COVID-19 haya sido transmitido desde un producto impreso, como un periódico, una revista, una carta, o un paquete, aseguró Earl J. Wilkinson, director de la Asociación Internacional de Medios Informativos (INMA, por sus siglas en inglés), en un artículo publicado en la página de la entidad.

Wilkinson explicó que en los últimos días la INMA ha recibido algunas inquietudes acerca de este tema, y para responderlas han recurrido a fuente autorizadas. Ya que esta pandemia genera temor sobre la posibilidad de contagia para todo lo que se toca, la INMA decidió consultar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Journal of Hospital Infection, al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH), y al Centro John Innes, dedicado a la ciencia, la genética y la microbiología.

Según la OMS, la probabilidad de que se dé una contaminación vía un empaque y el riesgo de contraer el virus desde un envoltorio que ha sido movido, enviado y expuesto a diferentes temperaturas y condiciones es muy bajo. "No se preocupe por los envíos, los coronavirus no duran mucho sobre los objetos", agrega Hartford Healthcare, citado por la INMA.

El Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, dijo que podría ser posible un contagio de COVID-19 por tocar una superficie que tenga el virus, pero que no es la vía principal por la que este se esparce. "El hecho es que no ha habido incidentes de transmisión a través de materiales impresos", agregó Wilkinson.

Un estudio conjunto del CDC, del NIH, de la UCLA y la Universidad de Princeton, publicado hace algunos días en el New England Journal of Medicine, mostró que variable estabilidad del coronavirus en diferentes tipos de superficies. Desde aerosoles, plástico, acero inoxidable, cobre y cartón, los niveles más bajos de posible transmisión de coronavirus fueron vía cobre y cartón, este último, presumiblemente por su naturaleza porosa. La revista The Economist trabajó un gráfico para reflejar estos resultados.

Los investigadores enfatizaron que el virus se esparce cuando se transmite por aerosoles. Al medir cuánto tiempo vive el virus en diferentes superficies, descubrieron que dura más en las que son suaves, no porosas. Por ejemplo, puede vivir hasta tres días en plástico o acero inoxidable, pero que la fuerza del virus declina rápidamente cuando está en contacto con el aire. En el caso del cartón, deja de ser viable totalmente en 24 horas.

"Para los medios impresos, que son mucho más porosos que el cartón, la viabilidad del virus es presumiblemente mucho menor", indicó Wilkinson.