Sobreviviente de mortífero Hongo Negro cuenta su experiencia

El mexicano Jaime Díaz de León, de 48 años, fue diagnosticado con mucormicosis rinocerebral, más conocida como hongo negro. Esto tras haber contraído covid-19.

En menos de 15 días padeció ambas enfermedades, las cuales, en muchos casos, devienen con un final letal. Sin embargo, este hombre, oriundo de la ciudad de Delicias, en el Estado de Chihuahua (México) sobrevivió.

De acuerdo con la agencia de noticias 'EFE', el llamado hongo negro es una peligrosa y rara infección causada por un hongo que ennegrece los tejidos. Este tiene una alta incidencia entre pacientes enfermos y recuperados de covid-19, sin embargo, no se contagia de una persona a otra.

Es, por definición, una infección fúngica causada por un grupo de mohos llamados mucormicetos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) explican que estos hongos son muy comunes y “viven en todo el medioambiente”, particularmente en el suelo y en materia orgánica en descomposición.

En el caso de Jaime Díaz de León, días después de haber ingresado al hospital dada la gravedad de su estado tras haber contraído coronavirus, perdió la visión del ojo izquierdo (uno de los primeros síntomas del hongo negro).

Tras haber sido dado de alta, el hombre comenzó a visitar oftalmólogos y neurocirujanos para encontrar una cura a su ceguera parcial. Durante este periodo de tiempo empezó a presentar dolores de cabeza agudos que le impidieron volver a trabajar.

“Era un dolor de cabeza insoportable, me despertaba en la madrugada llorando del dolor y mi hija tenía que inyectarme para quitarme el dolor, para poder dormir, comer y pasar el día, así pasé casi un mes”, dijo a 'El País', de México.

El hombre buscó ayuda en un hospital privado, en donde decidieron operarlo debido a que, a pesar de no haber detectado el hongo negro aún, sabían que se trataba de una infección agresiva: detectaron una sinusitis severa que destruía la órbita del ojo e invadía la base del cráneo, así como un aneurisma cerebral.

En las intervenciones quirúrgicas que le realizaron le trataron el aneurisma, limpiaron el contenido infeccioso, liberaron los senos paranasales y le extirparon el ojo izquierdo, que se encontraba completamente invadido por el hongo. Esto último tenía como fin evitar que se siguiera propagando la infección.

De acuerdo a lo que le relató Luis Ordoñez Solorio, el neurocirujano que lo trató, al medio ya citado, a diferencia de otros pacientes, el avance del hongo fue menos agresivo en este caso porque Díaz de León no tenía ninguna enfermedad preexistente como diabetes o cáncer. Este factor fue determinante para lograr salvarle la vida.

De igual manera indicó que la diseminación micótica fue interna, por lo que el enfermo no desarrolló las características manchas negruzcas en el rostro que causa el hongo.

"Tengo 48 años y nunca antes me había pasado nada. No soy diabético, no soy hipertenso, no he usado nada de drogas. Entonces, son ocasiones de la vida que pasan y mi palabra es la actitud y no estarse lamentando, hay que salir adelante, no hay de otra”, dijo el paciente, quien va a tener que permanecer en tratamiento hasta agosto.

Los doctores le explicaron que los esteroides que le administraron para ayudar a sus pulmones mientras padecía covid-19 disminuyeron su sistema inmunológico y propiciaron la inoculación del hongo.

De hecho, en condiciones normales, el sistema inmunológico de una persona sana eliminaría el hongo. Sin embargo, cuando este se encuentra vulnerable, se multiplica el riesgo de detonar la infección micótica.

De acuerdo con los datos de la Facultad de Medicina de la UNAM, esta enfermedad tiene una baja incidencia, pero presenta una tasa de mortalidad superior al 90%. Actualmente se estima que la incidencia de este tipo de infecciones en países con registros validados es de aproximadamente 1 a 1,5 casos por millón de habitantes/año.