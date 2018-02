Solución al acné con severos efectos secundarios

Hablar de acné suele remontarnos a la adolescencia; pero, puede sorprender en etapas inesperadas, la adultez, por ejemplo.

“Todo empezó en marzo de 2016, me levanté y tenía las mejillas muy rojas e inflamadas. Se me habían hecho quistes. Lloré y lloré porque no sabía qué tenía”, narra Ada (nombre ficticio), una mujer de 25 años, cuyo empleo se enfoca en la perfección de la imagen física.

“El acné es una enfermedad crónica de la piel, donde hay una inflamación. Además, una característica importante es que hay muchos tipos, tales como el acné comedogénico (puntos negros), pápulo pustuloso (espinilla común) y nódulo quístico”, explicó la dermatóloga Leana Quintanilla, especialista en cirugía de cáncer de piel y miembro del Grupo Ibero Latinoamericano de estudio del acné.

Ada comenta que había padecido acné esporádico, presentaba una o dos espinillas cuando el periodo menstrual estaba por llegar, pero esta vez todo era diferente. “Me dolía la cara incluso al estar en contacto con la almohada, al maquillarme y al lavarmela. Decidí buscar una dermatóloga porque anteriormente me había realizado tratamientos un médico estético, pero no sabía a profundidad que tenía, ya que ahí solo me hacían tratamientos superficiales”, expresó.

Según la especialista, lo normal es que las glándulas sebáceas se despierten en la etapa del desarrollo, pues el 80% se presenta adolescentes; sin embargo, esto puede cambiar por diversos factores internos.

“Al ir donde la dermatóloga ella me dejó muchos exámenes: triglicéridos, colesterol, ultrasonografía, tiroides, glucosa postprandial, etc. Pero en los resultados no me salió nada alarmante”.

La doctora Leana advirtió que “hay personas que jamás tuvieron acné y a los 30 aparece; sin embargo, con frecuencia es consecuencia de ovarios poliquísticos, problema de tiroides, insulina alta o hipoglicemia. Por ello, cualquier hallazgo a nivel de la piel se asocia con enfermedades internas, por eso no se deja solamente un jabón y una crema”.

A Ada le recetaron isotretinoína de 20 mg. con indicaciones de tomar dos por día. Sin embargo, al pasar cuatro meses los resultados no eran los deseados. Su rostro seguía hinchado a consecuencia de los quistes. “La doctora insistió en que me repitiera la ultrasonografía porque definitivamente era algo hormonal. Y efectivamente a la segunda ultra me salieron quistes en los ovarios. Fui donde el endocrinólogo y me dejó anticonceptivos. Tenía problemas, ya que mis hormonas se estaban quedando encerradas y no realizaban su tarea”.

Ha pasado un año y medio desde que Ada inició su tratamiento. Su rostro ha mejorado y lo único que ha quedado son cicatrices, aunque los efectos secundarios del tratamiento los describe como "terribles".

Isotretinoína

“La isotretinoína es un medicamento que tiene más de 45 años de haber salido al mercado y necesita una receta especial en las situaciones en la que se debe utilizar. Esta se usa para secar la producción de la glándula sebácea en un 60 % aproximadamente. El medicamento puede subir colesterol y triglicéridos. Es necesario exámenes de sangre para saber cuánta dosis y cuánto tiempo lo tomará. Si la persona está en control, tendremos mucho éxito”, expresó la dermatóloga.

Eso sí, Ada firmó un documento donde autorizaba tomar dicho medicamento bajo su propia responsabilidad. “Me dijeron que no podía quedar embarazada porque el bebé podía nacer con malformaciones. Además, he tenido bajones de azúcar, tengo que pasar siempre muy hidratada por la resequedad, tengo que comer bien porque el hígado se ve afectado... Pero creo que algo muy duro es la depresión, pues levantarte y tener que arreglarte para ir al trabajo donde siempre tenés que verte bien es desgastante. Habían días donde me encerraba porque realmente no quería ver a nadie”, agregó.

“Lastimosamente en nuestro país no se da un formulario especial para estos tipos de fármacos y son de venta libre. Pero la gente tiene que saber que esto se debe tomar de forma altamente controlada”, externó Quintanilla, quien, al cuestionarle sobre por qué este medicamento es recetado a pesar de sus efectos, expresó que estos se dan en casos aislados.

Los efectos secundarios de la isotretinoína, comercializada en su mayoría con el nombre de Roacutan, producido por la farmacéutica Roche, se ha convertido en un medicamento controversial.

Ante eso, el director médico y vocero de Roche Centroamérica y el Caribe (CAC), Daniel Álvarez, indicó que “como todo medicamento, tiene efectos secundarios señalados en el prospecto del producto y contamos con procesos sistemáticos para evaluar la seguridad de nuestros pacientes a través de todo el ciclo de vida de nuestros medicamentos –incluyendo estudios de largo plazo, luego de la comercialización de estos”. A su vez, reitera que “los resultados de estos análisis se ven reflejados en los prospectos actualizados de Roaccutan y su información de prescripción”.

Sin embargo, un artículo publicado por El Confidencial de España, la agencia de medicamentos británica (MHRA) registró 20 suicidios entre 2012 y 2014 de personas que estaban en tratamiento. En su revisión del medicamento, estimaron que los resultados eran poco concluyentes y aconsejan a los pacientes consultar a un doctor al experimentar los primeros cambios anímicos.

Los efectos de dicho medicamento siguen en estudio, en especial su asociación a la depresión severa.

En nuestro país su costo para un blíster de 30 tabletas de 10 mg. ronda los $47 y para las de 20 mg. $67, dichos precios fueros estipulados luego de la aprobación de la ley de medicamentos.