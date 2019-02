Suplementos de magnesio mejoran la insuficiencia cardíaca diastólica

Se ha encontrado que el estrés oxidativo mitocondrial cardíaco puede causar disfunción diastólica. "Dado que el magnesio es un elemento esencial para la función mitocondrial, decidimos probar el suplemento como un tratamiento. Se eliminó la mala relajación del corazón que causa la insuficiencia cardíaca diastólica", asegura Samuel Dudley, el autor principal de este trabajo, publicado en la revista Journal of Clinical Investigation Insight. La obesidad y la diabetes son factores de riesgo conocidos para la enfermedad cardiovascular. Los investigadores descubrieron que el suplemento de magnesio también mejoró la función mitocondrial y la glucosa en la sangre de humanos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica tienen una alta morbilidad, mortalidad y costes de atención médica. Tienen una mortalidad anual similar a los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, y hasta ahora no se conocían tratamientos específicos para este tipo de insuficiencia cardíaca. "Este es un paso emocionante en el campo cardiovascular. En este momento, no existen tratamientos específicos para pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica, pero ahora tenemos una teoría de por qué se produce la insuficiencia cardíaca diastólica y qué podemos hacer para deshacernos de ella", comenta Dudley. El siguiente paso son las pruebas humanas. El investigador avanza que este estudio también podría abrir las puertas para obtener respuestas sobre una afección relacionada, la fibrilación auricular.

Lee también