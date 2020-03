Trastornos del sueño: “En el día no debe haber sueño”

En el día mundial del sueño se abordan distintos problemas vinculados al sueño incluídos los trastornos. Y con el propósito de conocer más sobre el tema, el Dr. Luis Ernesto González neurólogo y somnólogo, especialista del Hospital de Diagnóstico Escalón brindó detalles sobre los trastornos de sueño, cómo tratarlos y sus posibles riesgos.

Trastorno es todo aquello que afecta la estructura, la proporción, las características y la calidad del sueño. A la estructura se refiere a que el sueño tiene un patrón. Aparece en la noche, a cierta hora, tiene un tiempo de inicio después que la persona se acuesta, tiene una duración y tiene características de fases. Son cinco las fases: I,II,III, REM ("Rapid Eye Movements", movimientos oculares rápidos) y microvigilia. Puede haber vigilia en sueño normalmente. El sueño III varía con la edad, se va haciendo más pequeño conforme la persona se va haciendo mayor. En un niño es un sueño que puede durar casi el 100%, aseguró el médico como preámbulo de la entrevista.

Hay otros fenómenos como la inducción y el despertamiento. En la primera el paciente cae en sueño progresivamente y la otra debe ser corta, breve, completa y satisfactoria.

¿Podría mencionarme un tipo de trastorno?

Hay trastornos del despertar, son períodos donde también se puede despertar parcialmente pero su cuerpo no. Está su mente despierta pero el cuerpo todavía está bloqueado y la persona puede experimentar lo que se conoce como ataque de sueño o parálisis del sueño. Ese es un período donde la mente está despierta pero el cuerpo no. Entonces la persona experimenta una crisis de ansiedad debido a que no se puede mover.

En el día no debe haber sueño, el sueño está medido en sujetos sanos por medio del Test de Epworth. Es una prueba que mide la posibilidad de dormirse.

¿Hay estudios recientes sobre estos trastornos en el país?

En un estudio realizado en el país -en conjunto con la Asociación de Medicina Interna de El Salvador- se midió a 300 pacientes simultáneamente entre Santa Ana, San Miguel y San Salvador a las 4:00 de la tarde en los Centros Comerciales. Ahí hicimos un análisis de cuál es la posibilidad de un sujeto sano -que anda comprando- de dormirse y el valor es de 5.6. El valor en el mundo es alrededor de 5, es decir, anda en el rango esperado.

No debe de haber sueño durante el día, solamente después de comer (que produce siestas) pero los pacientes no tienen que tener sueño. No hay interferencias del sueño ni ataques de sueño durante el período que estamos despiertos.

¿Cuál es el trasnorno de sueño más común?

Los más comunes son los disomnios. Ahí se encuentran los insomnios y las parasomnias.

Los insomnios son la percepción de un sueño reductivo. Reductivo en calidad o reductivo en cantidad. Las reducciones de cantidad (hay varios grupos) están: el insomnio de inicio del sueño, de mantenimiento del sueño y está el insomnio de despertar temprano, cualquiera de esas tres.

Y hay una cosa que se llama trastorno de la percepción del sueño donde la persona duerme lo normal pero esa persona se siente como que no durmió nada, cansada y cuando los familiares lo ven, ven que duerme la proporción normal. Él se acuesta a las 9:00 de la noche, ven que se levanta a las 6:00 de la mañana y no le ven nada, por ejemplo. Es una alteración de la calidad del sueño. Hay otro grupo que es menos común que se conoce como parasomnias.

¿Qué son las parasomnias?

La parasomnia es una molestia donde al paciente se le acentúa o trastorna uno de los componentes carácterísticos del sueño, por ejemplo los componentes motores. El sueño normalmente le permite al sujeto voltearse de lado para evitar que la posición en un solo lado produzca lesión en los nervios. Más o menos el 6% del sueño se está cambiando de lado.

Se llaman "para" porque van a la par del sueño. Entonces el sujeto en vez de moverse se para, se levanta a caminar. Si se da en la infancia se llama sonambulismo y si es adulto se llama errabundismo. El errabundismo es bastante patológico, el sonambulismo es transitorio y desaparece así como vino. Usualmente desaparece entre los cuatro y seis años.

El errabundismo es una patología importante porque el paciente usualmente es mayor (60-65 años) y se levanta y ese es errático. Sale a correr, se desplaza y ese sí tiene contacto con los objetos, no los esquiva, se golpea, puede caer. Es muy peligroso y está asociado a la aparición de enfermedades entre cinco hasta 30 años después. El 40% de pacientes que tienen errabundismo desarrollan alguna forma de enfermedad de Parkinson. También está asociado a otras enfermedades que se llaman taupatías (están las enfermedades de cuerpos de Lewy). Y durante el sueño REM, que debe estar bien paralizado, no lo está y entonces se levanta. Esta es una parasomnia del sueño REM.

¿Podría nombrarme algunas parasomnias de sueño no REM?

Una es la del Síndrome del comedor nocturno. Esa persona puede guardar dieta todo el día. En el día tiene un control absoluto de la dieta, pero en la noche se levanta a la misma hora se va a la refrigeradora y se acaba todo lo que esté ahí. Pierde el control. Camina, no se tropieza ni cae, pero en la mañana siguiente no se acuerda de lo que ha hecho.

Además tenemos el Síndrome de piernas inquietas y es común en mujeres. Generalmente se mira en mujeres cercanas a la menopausia. Aunque también puede ocurrir en hombres, pero cuando ocurre en ellos es un poco más problemático. Casi siempre está asociado a una deficiencia de ferritina que tiene un valor muy bajo. (Hierro bajo). Cuando el paciente se va a dormir, aparece una sensación de opresión en las piernas y esto hace que las friccione o que mueva los dedos de los pies hacia atrás.

Otro es el bruxismo o apretamiento dental esto es que el paciente se acuesta y cuando ya está durmiendo comienza a rechinar los dientes. La consecuencia de esto usualmente es dolor de cabeza por la mañana porque el contacto lesiona el nervio dentario que a su vez afecta el nervio lingual y aparece con dolor de cuello, de la cara. Van al dentista y le dicen que los dientes y las muelas están planas. Está asociado también al estrés y la ansiedad.

Las apneas del sueño es un grupo muy importante en los problemas de sueño porque se caracteriza por la ausencia de respiración mientras los pacientes duermen. Están asociados a ronquidos y es progresivo. Hay dos grupos: los que debutan después de los 40 años y lo que están antes de los 40 que usualmente son los niños con amigdalas grandes.

Las pesadillas o terror nocturno es más común en niños aunque lo hemos visto también en adultos.

¿Cuándo las personas están dormidas y sienten que se va a caer es un trastorno?

Se llaman mioclonias (sacudidas breves) del inicio de sueño usualmente ocurren al principio. Generalmente ocurre con pacientes muy cansados o que toman algún energizante. Son benignas no están asociadas a patologías.

¿Quiénes tienden más a padecer estos trastornos?

Las mujeres.

¿Cuál es el mayor factor de riesgo?

Cada paciente que duerme menos después de dos o tres meses tiene 6.5% de riesgo de desarrollar depresión y deterioro cognitivo. Hay una fuerte relación entre el insomnio cuando no se controla adecuadamente y el aparecimiento de enfermedades del ánimo y también cognitivas. Olvidan las cosas, vuelve a repetir las cosas que ya dijo. Son personas que a veces andan buscando cosas que llevan encima o les dan recados y los olvidan, reconocen a las personas por cara pero no por sus nombres. Si esos pacientes tienen insomnio, pues eso va empeorando. También tiene relación con la ansiedad y la depresión. Trastorno bipolar está asociado. La depresión es un riesgo además cardiovascular. Los pacientes con insomnio crónico tienen dificultades de concentración y toman malas decisiones.