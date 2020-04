Treinta días de bienestar emocional, en medio de una cuarentena causada por el covid-19

Nadia Vado es una Coach de Vida Certificada por la Escuela Transpersonal de Coaching en España y Consultora en Mindfulness en la Escuela de Desarrollo Transpersonal también en España. Su programa consiste en 30 herramientas diferentes, ejercicios sencillos, que ayudarán a disminuir el estrés mental y agobio emocional con el objetivo de aumentar la paz interna.

La dinámica diaria estará disponible en Facebook e Instagram de LA PRENSA GRÁFICA y es recomendable para toda la familia, ya sea de forma individual o en grupo, personas de todas las edades y condiciones físicas y son además de corta duración .

"Pueden esperar una vida espiritual más plena y rica ya que podrán crear sus propias rutinas de introspección, relajación y reflexión utilizando varias herramientas al mismo tiempo" dice Vado sobre sus 30 días de terapia. "Todo lo que aprendan puede ser complementario a sus prácticas de fe y oración (si aplica)", agrega.

El interés de Nadia Vado en la audiencia salvadoreña viene de su experiencia trabajando con la Fundación Educando a un salvadoreño (FESA) .

"Estuve meses atrás trabajando con FESA, impartiendo talleres y conferencias motivacionales y esto me acercó a El Salvador, me enamoré de su gente. Mi vocación siempre ha sido servir. Desde que era adolescente me ha gustado acompañar a las personas desde lo espiritual y este es un momento muy importante para hacerlo", dice Vado.

Una de las recomendaciones de la especialista es que los ejercicios que más gusten o que mejor se adecuen a cada caso se pueden replicar con otros, por ejemplo los padres de familia podrían apoyar a sus hijos con estos ejercicios.

"Quien se mantiene estable también es apto para servir y asistir a otros. En el caso de los padres, el rol que juegan en este momento es importante. Tienen la oportunidad de entrenar a sus hijos – a través del ejemplo - para futuras crisis que sobrevengan en sus vidas" agregó Vado.