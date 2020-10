Trump con coronavirus: Biden da negativo en covid-19 tras temores de contagio por haber compartido escenario en el debate presidencial

El candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., Joe Biden, y su esposa, Jill, dieron negativo este viernes en un examen de coronavirus, que fue practicado tras temores de que pudieron haber estado expuestos al virus durante el debate presidencial del martes.

"Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de covid", escribió Biden en Twitter.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.