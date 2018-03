“Un asmático, con un buen tratamiento, puede hacer lo que quiera y llevar una vida normal”

En septiembre de 2017, se publicó en la revista The Lancent el Estudio Pulmonar de Salford realizado por GlaxoSmithKline (GSK) e Innoviva Inc. El estudio muestra que los pacientes que iniciaron tratamiento con un medicamento que posee terapia combinada de Furoato de Fluticasona y Vilanterol tuvieron dos veces más probabilidad de lograr una mejoría en el control del asma comparados con aquellos que continuaron recibiendo sus medicamentos habituales como los corticoesteroides inhalados (CSI) administrados de forma individual o en combinaciones como CSI/LABA (Beta-Agonistas de acción prolongada).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas se agravan durante la actividad física o por la noche.

Asimismo es importante conocer que el asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños. El Salvador, por ejemplo, es uno de los países de la región centroamericana que posee uno de los mayores porcentajes de prevalencia en asma en niños entre los 6-7 años.

Háblenos sobre el estudio publicado en la revista The Lancet

Primero se debe saber que el asma en una enfermedad prevalente, lo tienen aproximadamente 300 millones de personas en el mundo. Incluso es catalogada por la OMS como la enfermedad epidémica no infecciosa más prevalente en el mundo. Esto quiere decir que un paciente asmático tiene diferentes características, diferentes cuadros clínicos; sin embargo, tiene dos problemas que no son solucionados. Uno de ellos es el control de la enfermedad y el otro tema es la adherencia al tratamiento. Te menciono estos dos puntos claves, dado que la meta es que un paciente asmático controle la enfermedad. Estar controlado significa que duerma bien de noche, que no use el dispositivo de rescate a cada momento y que lleve una vida adecuada.

Lo curioso es que existen entre un 38 y 59 % de pacientes que consiguen el control de la enfermedad. Sin embargo, solo entre 30-40 % de pacientes asmáticos cumplen el tratamiento como debe ser. Y la no adherencia tiene que ver el costo o acceso de médicos.

El estudio de Salfor, el cual se realizó en 74 centros de cuidados primarios y donde participaron 4300 pacientes aproximadamente mayores de 18 años en un escenario real se les asignó otro tipo de tratamiento.

Los médicos expresan que el 60 % de pacientes se sienten en perfecto estado de salud, pero de ese 60, únicamente el 8 % del están realmente bien. Hay una discrepancia entre lo que el asmático siente, el doctor ve y lo que las guías dicen. Lo bueno de este estudio es que se vieron todos los perfiles en el mundo real.

¿Existe otro tratamiento similar en el mercado que se compare al utilizado en el estudio?

No, este es un tratamiento innovador. Te voy contar que la evolución en la investigación de medicina respiratoria ha sido del aerosol al polvo seco. Dicho polvo es como la azúcar impalpable y la mayor parte de medicamentos se basan en el polvo seco porque la absorción a nivel pulmonar es mayor. Este polvo seco tiene Furoato de Fluticasona en una dosis que dura 24 horas. Otro medicamento necesita más dosis para igualar. No dudo que de la evolución pueda surgir otro.

¿Y este tiene efectos adversos?

Como cualquier tipo de tratamiento. Cuando hablamos de asma hablamos de dos tipos de tratamiento: tratamiento controlador y el rescatador. Sin duda el verdadero tratamiento contra el asma es el controlador o antiinflamatorio, el cual es un tratamiento que se debe usar todos los días durante todo el tiempo. En ellos están los corticoides, que tiene varios mitos de efectos adversos, en niños en crecimiento; sin embargo, en este medicamento ha demostrado que como efecto puede ser la nasofaringitis y dolor de cabeza.

Cuáles son las contraindicaciones

No tiene contraindicaciones, lo que tiene son precacuciones. Si tú me preguntas si tiene que ajustarse la dosis en pacientes hepáticos, mi respuesta es no. Sin embargo, en enfermedades cardiacas y descontroladas, sí. Pero eso dependerá de las indicaciones de cada especialista.

El Salvador tiene un porcentaje de prevalencia de asma muy alto, ¿qué estamos haciendo mal?

No es un una enfermedad que está incluida en ninguna de las 10 enfermedades que causan impacto en salud y morbimortalidad, como el sida o la mortalidad materna. Lastimosamente no hay un programa específico.

Si duda, si hubiera mejoraría la adherencia.

El problema es que el médico piensa una cosa y el gobierno piensa otra para comprar los medicamentos. Además, la contaminación ambiental es muy grande en este país. Ahí se ven inmersos la contaminación intra domiciliar, hacinamiento y mala nutrición.

¿Qué pasaría si la población asmática no se controla?

El asmático no siente que esta enfermo. A un asmático tú le quitas el tratamiento, pero eso no significa que no este con síntomas. El 60 % que responden que están controlados solo el 8 % sí está controlado. Esa es la razón por la que no ves asmáticos por todos lados. Sin embargo, es importante que se controlen porque a largo plazo pueden tener problemas en su respiración.

¿En qué edad se presentan los síntomas?

La enfermedad en el mundo se da en personas en etapa económicamente activa, es decir entre los 36-52 años, pero incluso hay niños menores de 2 años que son diagnosticados. Uno puede ser asmático a cualquier edad.

Incluso, si sales embarazada, puedes tener un gen recesivo que es desencadenante es el embarazo y ya tienes asma o viceversa.

Puede haber un asmático que solo tose, como el que tiene silbido, pero igual tiene asma. Además, es necesario que sepa que esta es una enfermedad crónica.

¿Existe algún método de prevención para que los síntomas se desencadenen?

Por ejemplo, controlar la rinitis es controlar el asma y consumir cero tabaco. Otro punto es la contaminación intra domiciliaria, pues si tienes una habitación cerrada, con alfombra, peluches y no lo sacudes, puede ser un desencadenante de asma.

Un asmático con un buen tratamiento puede hacer lo que quiera y llevar una vida normal.