Un fármaco mejora la esperanza de vida a pacientes con cáncer de ojo agresivo

Un ensayo clínico ha desarrollado el primer fármaco que aumenta la esperanza de vida total de los pacientes con melanoma uveal metastásico, un cáncer intraocular muy agresivo que en el 50 % de los casos provoca la muerte en menos de un año.

El jefe del grupo de investigación Inmunoterapia en Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) en la ciudad española de Barcelona, el Instituto Catalán de Oncología (ICO) y el Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer (Ciberonc), Josep Maria Piulats, ha participado en el estudio, publicado en la revista "The New England Journal of Medicine".

En un comunicado, el IDIBELL explica que, hasta ahora, los pacientes con este tipo de melanoma que desarrollaban metástasis -la mitad de ellos- no disponían de un tratamiento que mejorara su pronóstico y tenían una esperanza de vida media de menos de un año.

El melanoma uveal es el cáncer intraocular más común, que, al igual que los melanomas cutáneos, se debe a la proliferación descontrolada de los melanocitos, las células que dan color a la piel.

Sin embargo, a diferencia de los otros, el melanoma uveal, que representa entre el 3 y el 5 % de los melanomas, presenta características moleculares y celulares que lo hacen especialmente agresivo, provocando que la mitad de los pacientes desarrollen metástasis.

Este estudio, correspondiente a un ensayo clínico en fase 3 en el que se ha evaluado la eficacia y seguridad del nuevo fármaco llamado Tebentafusp, demuestra que el tratamiento propuesto consigue ralentizar la progresión de la enfermedad, ya que el porcentaje de pacientes que sobreviven más de un año pasa del 58 % con los tratamientos estándares al 73 % con la nueva medicación.

"Después de finalizar este estudio y de los buenos resultados aumentando la supervivencia global de los casi 400 pacientes incluidos en el ensayo, el Tebentafusp ya se está dando a los pacientes con melanomas uveales metastásicos en sustitución de la quimioterapia habitual", precisa Piulats.

El Tebentafusp actúa guiando al sistema inmunitario hacia el tumor: reconoce las células tumorales y activa las células del sistema inmunitario para que "vean" el tumor y lo ataquen.

"La tecnología desarrollada para generar el Tebentafusp permite que el sistema inmunitario ataque específicamente el tumor sin necesidad de reconocerlo. O sea, no es necesario que las células del sistema inmunitario tengan receptores específicos que reconozcan las células tumorales, el mismo fármaco hace de mediador para que estas lo ataquen", detalló el científico.