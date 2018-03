Un ramo de fresas que enamora

Sabor que enamora en Centroamérica

Toda la nutrición en un blog

Lee también

En todo el mundo las fresas son utilizadas como un especial toque decorativo, así como para saborear en gran variedad de postres, como también para lograr conquistar el amor de la pareja. Pero cuando esta fruta es el ingrediente principal de un buen yogurt, resulta imposible no enamorarse desde el primer sorbo. El yogurt es considerado uno de los alimentos más completos tanto por su alto valor nutricional, como por su aporte de calcio, probióticos, proteína y fruta. Es un excelente alimento que puede ser consumido por personas de toda edad y a cualquier hora del día, en combinación con otros platillos.Yogurt YES, durante más de tres décadas, ha sabido conquistar el paladar de los salvadoreños quienes se deleitan a toda hora con una amplia variedad de sabores y tipos; ahora también conquista el paladar de Centroamérica.Yogurt YES se ofrece al público en estas presentaciones: líquido regular, cremoso con fruta al fondo, cremoso con fruta mezclada, light 0% (sin azúcar y semidescremado), Vitalite (con fibra), Griego Althea, Safari, YES Cool (con empaque abre fácil), y Kids Green.La gran oferta de sabores de YES, en su variedad de yogurt líquido regular, enamoran al paladar. Entre las frutas se encuentran el tradicional sabor a fresa, que es el preferido de los salvadoreños y el más consumido en Centro América, y además se ofrece en combinación banano y fresa, aloe vera, piña colada, melocotón, uva, manzana y caramel macchiato.Entre la amplia gama de sabores y las variedades de YES son casi 50 opciones diferentes para disfrutar cada día y a toda hora. Cabe destacar que Yogurt YES ha sido formulado pensando en aquellas personas que son intolerantes a los productos lácteos y por eso toda su línea posee un 30% menos de lactosa.Una excelente manera de conocer los beneficios que otorgan una adecuada nutrición es visitar el sitio blog.lactolac.com , ya que cuenta con el respaldo del Instituto de Nutrición YES (INYES) y está elaborado expertos especialistas en nutrición como parte del grupo de marcas de Lactolac El Salvador. Este sitio especializado contiene útiles consejos sobre alimentación, salud, ejercicio y bienestar que se deben de emplear para vivir más saludable.