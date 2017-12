Un toque mágico inspirado en Yogurt Yes

La decoración navideña es parte de la esencia de la época. Coloridas luces, flores de pascua, bastones, estrellas, muñecos de nieve, renos con nariz roja y el famoso árbol de pino son algunos adornos que anuncian la temporada y que agregan un clima cálido y familiar.

Ese toque mágico puede apreciarse en el redondel Naciones Unidas, en Antiguo Cuscatlán, el cual deslumbra con adornos representativos de la época para que las familias salvadoreñas se acerquen y contemplen un ambiente atractivo y alegre. “Como Yogurt YES y Lactolac hemos querido celebrar la Navidad. Decorando el redondel Naciones Unidas con un concepto navideño queremos celebrar con todos los salvadoreños, compartir estos momentos de ilusión, porque sabemos que a las familias, especialmente a los niños, les encanta hacer recorridos en lugares que transmitan un toque mágico de la época, como es ese redondel”, explicó Mónica de Carranza, Plan Manager de Yogurt YES.

Yogurt Yes y Lactolac han sido de los producto preferidos por los salvadoreño a lo largo del tiempo. “A nosotros nos han premiado, año con año, por la preferencia de nuestros clientes. Inspirados en ellos, nos sumamos a esta Navidad interactuando con nuestros productos tanto de quesos, cremas, yogurt y más, como también al decorar este sitio céntrico”, aclaró De Carranza.

Elaborado con ingredientes esenciales para el buen desarrollo físico y mental de las personas, Yogurt YES “contiene leche semidescremada de la más alta calidad y frutas naturales. Es una bebida libre de gluten y almidones; además, Yogurt YES es fuente de probióticos, importantes para una buena digestión”, agregó la Plan Manager de Yogurt YES.

Deguste Yogurt YES 125 gramos en diferentes presentaciones, “como manzana canela, un sabor especialmente para esta temporada, el cual también se puede encontrar en vasito y en textura cremosa. Un alimento listo para servir y nutritivo para esta Navidad”, añadió De Carranza.