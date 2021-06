Una acción que salva vidas

Gracia María Regalado es médico en el Centro de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña, desde hace 23 años. Su labor consiste en atender a las personas que llegan a la institución para una donación que puede ser voluntaria o de reposición.

El primer paso del proceso es realizar una entrevista al donante para detectar o descartar los riesgos que corre con su donación, luego un hemograma completo (análisis de sangre que mide la cantidad total de varios componentes sanguíneos).

Si el paciente es apto pasa al área de sangría donde toman 425 ml de sangre, el siguiente paso es entrar al área de observación y antes del alta, el paciente pasa por un refrigerio a la cafetería de Cruz Roja. La donación toma aproximadamente diez minutos y ayuda a salvar tres vidas.

A pesar de la simplicidad con la que se realiza el proceso, la cooperación voluntaria es muy baja. Además, existen muchos mitos que todavía se vinculan con la donación.

Pocos donantes voluntarios

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve esta fecha enfatizando la necesidad de sangre universal, sin embargo, el acceso para quienes la demandan no está garantizado, su escasez es particularmente aguda en los países en desarrollo.

"La donación altruista casi no se da porque no hay educación al respecto, existen más mitos en contra que a favor, por eso a las personas no les gusta donar", lamenta Regalado.

Agrega que solo el 25% de los donantes que atienden en el Centro de Sangre de Cruz Roja son altruistas.

Debido a la pandemia la institución se vio afectada con la cantidad de donaciones, antes visitaban universidades, empresas, parroquias y otros lugares de concentración de personas, junto con unidades móviles para tomar las muestras, pero la crisis sanitaria lo ha impedido en el último año.

"Hemos sobrevivido porque prácticamente a los familiares de los pacientes se les ha obligado a donar, si ha habido altruistas, móviles, pero no ha sido como otros años que tenemos una reserva", reveló la especialista.

"Estamos como en un 50 % de la capacidad para poder dar las unidades, no estamos en un 100 % como quisiéramos, o al menos con un 80 % para mayor tranquilidad. Nos hacen falta unidades y donantes voluntarios", agregó Regalado.

Las dudas

La doctora Regalado explica que todavía existen muchos mitos que rodean la donación de sangre. "La gente dice que engorda y que van a enfermar, pero es falso", detalló.

Para donar es necesario ser mayor de 18 años y menor de 65 (hombres) o 60 (mujeres). Antes de donar se recomienda consumir un refrigerio bajo en grasa (no ayunar), someterse a la entrevista para evaluar los riesgos y dormir seis horas como mínimo.

De igual forma, existen condiciones que impiden la donación, por ejemplo: los pacientes que toman medicamentos para la tiroides, tienen cáncer, sufrieron hepatitis después de los 12 años, quienes consumen droga, ingirieron bebidas alcohólicas en los últimos tres días y presentan condiciones de desnutrición o con hemoglobina baja (los valores normales para hombres debe ser 13.5-17 y 12.5-14 mg/dl en mujeres).

Para cuidar la sangre se recomienda consumir alimentos ricos en hierro, ya que contribuyen a la formación de glóbulos rojos. Algunos de ellos son: la mora, espinaca y el carao.

14 de junio

El lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2021 es “Dona sangre para que el mundo siga latiendo”. Destaca la contribución esencial de los donantes de sangre para mantener el pulso del mundo, salvar vidas y mejorar la salud de los demás.



CÓMO ES EL PROCESO

Es importante donar sangre porque no existe otra sustancia que la sustituya. El proceso toma alrededor de diez minutos, inicia con una limpieza en la zona del brazo y se pincha la vena para obtenerla.

1. Extracción

En el Centro de Sangre de Cruz Roja, la persona llega al área de sangría donde se toma una muestra de 425 ml de sangre. Después el paciente pasa a descanso por unos minutos y luego recibe un refrigerio.

2. Análisis

La sangre se examina y clasifica según su tipeo (existen ocho). Al día siguiente se le entrega al donante un certificado de donación que permite utilizar la sangre en un futuro, para familiares o amigos cercanos.

3. Centrifugación

Gracias a este proceso que se realiza en el laboratorio es posible separar la sangre en tres componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Por eso se dice que una donación puede salvar tres vidas.

4. Bancos de sangre

Cumplen una función vital en los sistemas de salud, almacenan y procesan la sangre y sus componentes sanguíneos. Las campañas de donación buscan motivar a los donantes altruistas a colaborar y salvar vidas.