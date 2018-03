Una vacuna acabaría con la culebrilla (herpes zóster)

Lee también

La culebrilla es un doloroso sarpullido causado por una reactivación del virus que provoca la varicela. Alrededor de un tercio de los estadounidenses desarrolla la enfermedad en algún momento, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.Ya existe una vacuna contra la culebrilla, pero su efectividad es limitada.El nuevo estudio encontró que la vacuna experimental protegía a alrededor del 90 % de los adultos de a partir de 70 años. Y los efectos seguían siendo aparentes cuatro años más tarde.En comparación, Zostavax, la vacuna existente, reduce el riesgo de culebrilla más o menos a la mitad. Y la inmunidad se reduce en un plazo de cinco años, según los CDC.Los hallazgos del estudio aparecen en la edición del 15 de septiembre de la revista New England Journal of Medicine.Los investigadores afirmaron que los resultados del ensayo de la nueva vacuna son muy alentadores.“Con algo de suerte, esto tendrá un nivel más alto de eficacia [efectividad] y una larga duración”, dijo el doctor Len Friedland, vicepresidente de asuntos científicos de Vaccines North America de GlaxoSmithKline, que está desarrollando la vacuna.Una vacuna más efectiva contra la culebrilla sería “bienvenida”, afirmó la doctora Kathleen Neuzil, directora del Centro de Desarrollo de Vacunas de la Universidad de Maryland, en Baltimore.“La culebrilla es una enfermedad horrible. He visto a pacientes con un dolor agónico a largo plazo”, dijo Neuzil, coautora de un editorial publicado junto al estudio.Por ahora, aconseja a los adultos mayores que hablen con el médico para recibir la vacuna existente contra la culebrilla, que los CDC recomiendan para las personas a partir de los 60 años de edad.Después de que una persona es infectada con la varicela, el virus (llamado varicela-zóster) permanece inactivo en el cuerpo.“Se duerme en los nervios”, explicó Friedland. “Allí, un sistema inmunitario bueno y robusto lo mantiene bajo control”.Pero a medida que las personas envejecen, señaló, el sistema inmunitario tiende a debilitarse, y eso puede permitir que el virus inactivo se despierte.“Si alguien tiene la suerte de llegar a los 85 años, tiene una posibilidad entre dos de desarrollar culebrilla”, apuntó Friedland.La culebrilla provoca un doloroso sarpullido en un lado del cuerpo o la cara, que típicamente desaparece en unas cuantas semanas, según los CDC.Pero algunas personas desarrollan una complicación conocida como neuralgia postherpética (NPH), que provoca un dolor grave en las áreas donde apareció el sarpullido.Generalmente, la NPH desaparece en unas cuantas semanas o meses, pero puede durar años, según los CDC.Y los tratamientos de la complicación “no son muy efectivos”, anotó Friedland. “La mejor manera de gestionar la culebrilla es mediante la prevención”, indicó. Desde 2008, los CDC han aconsejado a los adultos que reciban la vacuna existente independientemente de si creen o no que alguna vez han tenido varicela.