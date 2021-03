Vacuna AstraZeneca: "No hay razón para dejar de usarla" dice la OMS después de que varios países suspendieron su uso

Getty Images La OMS dice que no se ha establecido ninguna relación causal entre la vacuna y los problemas de salud reportados.

Los países no deben detener el uso de la vacuna AstraZeneca contra covid-19 porque no hay indicios de que ésta cause coágulos.

Así lo dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de que varios países decidieron suspender el uso de la vacuna por temores de un vínculo entre la inoculación y el desarrollo de coágulos.

La portavoz de la OMS, Margaret Harris, indicó que se están investigando los reportes pero hasta ahora no se ha establecido ninguna relación causal entre la vacuna y los problemas de salud reportados.

"Debemos continuar usando la vacuna AstraZeneca", dijo Harris. "No hay razón para dejar de usarla".

Y agregó que la vacuna de AstraZeneca/Oxford es "excelente" .

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también emitió una declaración después de que Dinamarca, Noruega, Islandia, Bulgaria y varios otros países de la región, suspendieran la inoculación.

La suspensión surgió después de informes de que una pequeña cantidad de personas habían desarrollado coágulos después de recibir la vacuna.

Eventos tromboembólicos

Hasta el jueves el organismo había recibido informes de 30 eventos tromboembólicos (desarrollo de coágulos) entre los casi cinco millones de personas que han sido vacunadas con la AstraZeneca en Europa.

También hubo informes de que un hombre de 50 años había muerto en Italia después de desarrollar una trombosis venosa profunda (TVP) (un trastorno producido por un coágulo en las piernas) después de recibir la inoculación.

"Actualmente no hay indicios de que la vacuna haya causado estos trastornos, que no figuran como efectos secundarios con esta vacuna", dijo el jueves la EMA.

"Los beneficios de la vacuna continúan superando a sus riesgos y la vacuna puede continuar administrándose mientras se está investigando los casos de eventos tromboembólicos", agregó.

EPA Dinamarca, Noruega e Islanda suspendieron la vacuna el jueves.

El viernes, AstraZeneca dijo que la cantidad registrada de coágulos de sangre en las personas vacunadas ha sido "significativamente menor ... de lo que se esperaría entre la población general".

"Un análisis de nuestros datos de seguridad de más de 10 millones de registros no ha mostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda (TVP)", dijo un portavoz de la empresa.

La EMA señaló que tanto Dinamarca como Noruega e Islandia, decidieron suspender la inoculación "como medida precautoria" mientras se lleva a cabo una investigación completa sobre estos eventos.

Tailandia también decidió el viernes suspender el uso de la vacuna AstraZeneca.

Otros países, incluidos Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Australia y México, indicaron que continuarán utilizando la vacuna AstraZeneca.

El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, señaló que no estaba de acuerdo con los países que han suspendido las vacunas.

"Por lo que sabemos hasta ahora, el beneficio... es mucho mayor que el riesgo", dijo.

Las suspensiones temporales de esta vacuna son un revés más para la campaña de vacunación europea que se ha visto en dificultades, en parte debido a retrasos en la entrega de las dosis.

Análisis

Michelle Roberts, editora de salud, BBC

Si bien se está vacunando a un gran número de personas en todo el mundo, algunas de ellas presentarán enfermedades por causas no relacionadas con la vacuna.

Estas pausas con la vacuna AstraZeneca no se deben a que no sea seguro administrarla. Son para dar tiempo a que los expertos exploren por qué una pequeña cantidad de personas que recibieron la inyección recientemente también desarrollaron coágulos de sangre.

Cuando ocurre una enfermedad poco después de la vacunación, es correcto cuestionar si la inyección pudo haber contribuido de alguna manera.

Sin embargo, no hay indicios ni pruebas de que la vacuna estuviera vinculada o fuera responsable.

En el Reino Unido, más de 11 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna y no ha habido signos de muertes adicionales o coágulos.

El organismo regulador europeo de medicamentos también ha respaldado la vacuna y dice que sus beneficios son claros.

La covid-19 puede ser mortal y la vacunación salva vidas.

¿Qué países no están usando la vacuna AstraZeneca?

Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron temporalmente la vacuna.

Italia y Austria y otros países dejaron de usar sólo ciertos lotes del fármaco como medida de precaución.

Según la EMA, uno de los lotes suspendidos, identificado como ABV5300 y que involucra un millón de dosis de la vacuna, fue entregado a 17 países europeos.

Reuters Bulgaria ha administrado unas 300.000 dosis de la vacuna de coronavirus.

Algunos de estos países, incluidos Austria, Bulgaria y Dinamarca, decidieron suspender este lote en particular mientras se lleva a cabo un investigación sobre los reportes.

"Aunque se considera que es poco probable que se trate de un defecto de calidad en esta etapa, la calidad del lote está siendo investigada", señala la EMA.

Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo también han suspendido el uso del mismo lote que Austria.

Italia y Rumania, por su parte, suspendieron un lote diferente de la vacuna.

En Dinamarca, mientras tanto, los funcionarios de salud indicaron que la suspensión del fármaco durará 14 días mientras se investigan los casos de eventos trombóticos.

El ministro de Salud, Magnus Heunicke, dijo que la suspensión era una "medida de precaución".

Señaló que aunque no se había establecido ningún vínculo, "debemos responder de manera oportuna y cuidadosa" hasta que se llegue a una conclusión.

Por su parte el Instituto de Salud Pública de Noruega indicó que seguiría la medida danesa de detener todo uso de la vacuna hasta que se investiguen los casos.

"Estamos esperando más información para ver si existe un vínculo entre la vacuna y los casos de coágulos de sangre", dijo Geir Bukholm del Instituto Nacional de Salud.

