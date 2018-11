Veganos y estrellas del deporte: conoce a 7 famosos atletas que optaron por el veganismo

Getty Images Cada vez hay más deportistas que se convencen de los beneficios de una dieta vegana.

La dieta basada en alimentos que no tienen origen animal cada vez va ganando más popularidad en el mundo de los deportes, y son muchos los atletas que resaltan los beneficios que brindan para mejorar su rendimiento al máximo nivel.

Eso sin importar la modalidad.

Tanto futbolistas, como jugadores de baloncesto o pilotos han hablado de la transformación que han vivido desde que se convirtieron al veganismo.

Incluso algunos equipos han optado por ese camino, como el Forest Green del fútbol inglés, que cortó todo tipo de carnes, lácteos o huevos de los menús que ofrecen tanto a sus jugadores como a los aficionados.

Getty Images El Forest Green le da un menú vegano a sus jugadores y los aficionados.

El dueño del club, el multimillonario y activista ecológico Dale Vince, comentó que ellos "no se concentran en los alimentos que no hay, simplemente en la comida que tienen y en lo buena que sabe".

Este ejemplo también fue seguido por cerca de 15 jugadores de los Tennesse Titans de la liga profesional de fútbol americano en Estados Unidos.

Muchos han asegurado que ha mejorado sus niveles de energía tras "superar las nociones preconcebidas".

"Solía pensar que los atletas tenían que comer carne para poder seguir jugando, pero luego me eduqué", dijo el lineback .

Algunos nutricionistas insisten que una dieta vegana limita el rendimiento de los deportistas, pero muchas estrellas han demostrado lo contrario con el paso de los años.

Conoce a siete de los más destacados con motivo del Día Mundial del Veganismo este 1 de noviembre.

1. Lewis Hamilton

Getty Images A Hamilton le preocupa los niveles de contaminación que produce la cría de ganado.

El cinco veces campeón del mundo de Fórmula 1 explicó que "como seres humanos, lo que le estamos haciendo al mundo... La contaminación que se produce de la cantidad de vacas que se crían es increíble".

"Dicen que es más que lo que generamos con nuestros vuelos o automóviles, los que es una locura solo de pensarlo", le dijo a BBC Sport en 2017.

"La crueldad es horrible y yo no necesariamente quiero apoyar eso, yo quiero llevar una vida más saludable".

2. Héctor Bellerín

Bellerín se ha consolidado como el lateral derecho del Arsenal.

Tras una conversación con el excampeón de peso pesado de boxeo británico, David Haye (también vegano), el lateral catalán del Arsenal decidió optar por un nuevo camino.

"Mi objetivo inicial fue probarlo durante tres semanas pero la mejora que sentí en mi cuerpo fue tan grande que decidí seguir", dijo Bellerín.

"La recuperación de los músculos después de los juegos se ha hecho notar y las lesiones de larga duración que me afectaban comenzaron a mejorar mucho más rápido".

3. Nate Díaz

Getty Images Díaz se ríe de quienes dicen que una persona vegana no puede ser fuerte.

"Yo quiero promover la industria vegana", le dijo Díaz a la revista estadounidense Men en 2016 después de vencer a Conor McGregor en la UFC 196.

"He escuchado muchas críticas de gente que dice que necesitas comer carne para estar fuerte y poderte recuperar, y eso es pura mentira, porque yo entreno más fuerte que cualquiera y es fácil debatir con estas personas", dijo quien fuera campeón de las artes marciales mixtas.

4. Kyrie Irving

Getty Images Irving aspira a convertirse en campeón de la NBA con los Boston Celtic.

La estrella de los Boston Celtic se convirtió al veganismo tras ver el documental What the Health.

Y en un encuentro para promocionar el más reciente modelo de zapatos de la firma estadounidense Nike en 2017 le preguntaron a Irving como era capaz de driblar tan rápido con una pelota de baloncesto.

Su respuesta fue que era "sencillo: una dieta basada en plantas".

5. Venus Williams

Tanto la mayor como la menor de las hermanas Williams, Venus y Serena, siguen una dieta vegana.

Getty Images Las hermanas Williams ha permanecido dos décadas jugando y ganando en el circuito profesional de tenis.

Venus explicó en la revista Health que tras ser diagnosticada con una enfermedad autoinmune decidió buscar la manera de mantener el nivel de su tenis y una vez que comenzó "se enamoró completamente del concepto de alimentar su cuerpo de la mejor manera posible".

"No solamente me ayuda en la cancha, sino que siento que estoy haciendo lo correcto para mí".

6. Jermain Defoe

Getty Images Defoe sigue jugando al máximo nivel en la Liga Premier a sus 36 años de edad.

"Quise probar algo diferente para prolongar mi carrera y así fue como me inspiré", le contó el futbolista inglés al periódico The Bournemouth Echo a comienzos de este año.

"Siempre tenía energía, pero a veces me sentía un poco hinchado y letárgico. Ahora me siento completamente diferente ", reconoció el futbolista de 36 años de edad.

7. Hannah Teter

Getty Images Teter ha repetido en varias ocasiones su preocupación por el medio ambiente.

Las tres veces medallista olímpica en snowboard aprendió a respetar y cuidar el medio ambiente cuando vivía en Vermont, en el noreste de Estados Unidos, desde muy temprana edad.

"Me siento más fuerte de lo que nunca he estado mentalmente, físicamente y emocionalmente", dijo en una entrevista con el diario The Huffington Post.

"Mi dieta basada en plantas me ha abierto más puertas que la de ser un atleta. Siento que me elevo a un nivel completamente diferente", aseguró.

"Me siento como una nueva persona, una nueva atleta".

