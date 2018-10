Video: Así es cómo debe realizarse el autoexamen de mamas

Octubre ha sido nombrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. "Es, de lejos, el cáncer más frecuente en las mujeres", sostiene ese organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La detección precoz de esta enfermedad es clave para combatirla exitosamente. Las estrategias son dos: tener información sobre cuáles son los signos y síntomas iniciales y también realizarse una autoexploración de las mamas.

Los especialistas aclarar, sin embargo, que el autoexamen debe acompañarse con una mamografía, para el caso de las mujeres mayores de 40 años.

"Aquellas mujeres arriba de 40 años no se deben quedar solo con el autoexamen. Todas deben hacerse una mamografía, no una ultrasonografía, dado que ese se ha convertido en un gran error. La ultrasonografía no detecta lesiones tempranas de cáncer de mama, es solo un examen complementario a la mamografía", aclara la especialista en ginecología oncológica Mónica Vanessa Heymann.

¿Cómo realizar adecuadamente ese autoexamen? En este video de la Liga contra el Cáncer Seccional Risaralda (una ONG colombiana) se muestra en detalle cómo debe ser ese proceso.