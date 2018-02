Vinculan tipos de sangre a más riesgo de ataque cardíaco

Es muy importante que cada persona sepa el grupo sanguíneo al que pertenece, es información vital ante una emergencia médica, y también puede indicar una mayor o menor probabilidad de padecer ciertas enfermedades, como la evidencia que muestra una reciente investigación europea.

Los investigadores analizaron datos de más de 1.3 millones de personas de nueve estudios previos y concluyeron que aquellas con sangre tipo A, tipo B o tipo AB tenían un 9 % más de probabilidades de tener un evento cardiovascular, como un ataque cardíaco, que las que tienen sangre tipo O.

Los científicos, quienes presentaron sus hallazgos en el 4.º Congreso Mundial sobre Insuficiencia Cardíaca Aguda (World Congress on Acute Heart Failure) realizado por la European Society of Cardiology, no están seguros sobre la razón de esta conexión.

El hecho de que exista una asociación entre el grupo sanguíneo y la salud cardíaca en un tamaño de muestra tan grande, sugiere que está sucediendo algo que merece más investigación. “Si esto se confirma, podría tener implicaciones importantes para la medicina personalizada”, dijo la investigadora principal, Dra. Tessa Kole, del Centro Médico Universitario de Groningen en los Países Bajos.

La importancia del grupo sanguíneo

Existen cuatro grupos diferentes y principales de sangre (A, B, AB, O) que están determinados por la presencia o ausencia de ciertos antígenos que utiliza nuestro organismo para reconocer a los glóbulos rojos como propios, según la Cruz Roja Americana. En Estados Unidos, alrededor del 45 % de las personas son O+ u O-. Eso significa que más de la mitad de la población tiene un tipo de sangre A, B o AB. No es la primera vez que se relaciona el factor sanguíneo con el riesgo cardíaco: un estudio de 2015 encontró que las personas con un tipo de sangre A tenían colesterol más alto que otros tipos de sangre. Pero la causa biológica de este aumento no se ha podido explicar.

Por eso, los investigadores holandeses analizaron los datos de más de 1.3 millones de personas. Y encontraron que el vínculo, aunque pequeño, existe. “Hallamos que tener un grupo sanguíneo A, B o AB se asocia con un 9 % más de riesgo de eventos coronarios y un 9 % más de riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente infarto de miocardio (ataque cardíaco)”, dijo Kole.

Ese es un aumento de riesgo bastante pequeño desde la perspectiva de un individuo, pero sobre una población completa, puede hacer la diferencia, y el equipo ahora está tratando de descubrir qué podría estar impulsando la correlación.

Tipos de sangre

