Vivir con 70 ataques de epilepsia al día

“Para mí, ha sido muy duro. Para él, aún más, pues no puede salir a ninguna parte porque cae a diario”, relató con lágrimas doña Dunia Reyes, madre de Eduardo David Flores Reyes, un joven guatemalteco que a sus 24 años fue sometido a una radiocirugía para aliviar los síntomas de la epilepsia.

“Este joven tiene un antecedente. Su cerebro sufrió en el parto y le faltó oxígeno, y por ello desarrolló crisis epilépticas desde temprana edad. Las crisis fueron aumentando paulatinamente hasta llegar a 70 convulsiones al día, tomando cuatro medicamentos. Eso se considera una epilepsia refractaria, pues el medicamento no hizo ningún efecto”, comentó el neurocirujano guatemalteco Juan Carlos Lara Girón.

“Al principio él no caía y solo se quedaba paradito cerca de la cocina. Yo lo llevé adonde una doctora y ella me dijo que mejor lo llevara a un hospital y empecé a ir, pero nunca me dijeron qué tenía”, expresó la madre.

Doña Dunia comentó que a pesar de las medicinas que recibía, ella no miraba mejoría en su hijo. “Hubo un doctor muy bueno con quien estoy muy agradecida que me dijo que lo llevara a un centro de epilepsia y desde hace siete años él está en tratamiento”, compartió.

“El caso fue evaluado en el Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional Humana, que es una fundación donde nos dedicamos a pacientes de escasos recursos”, expresó Lara Girón. Además, explicó que lo que regularmente se hace en estos casos es un tratamiento denominado callosotomía. “Sabemos que todo el cerebro está enfermo y que todo el cerebro tiene convulsiones por todos lados, entonces solo hay que aliviarlo. Entonces lo que se hace es cortar la comunicación entre los dos hemisferios para que las crisis no se generalicen y no sean tan fuertes. Se intentó hacer por vía quirúrgica; sin embargo, por las características de él, fue imposible hacerlo. Ante esa falla, la opción era hacerlo por medio de radiocirugía”, dijo.

“Me dijeron que viniera acá (El Salvador), y yo con mucho miedo, pues acá son dólares. Pero gracias a Dios, pude hacer un préstamo para venir, y mi vecino se ofreció a traerme en carro”, comentó doña Dunia, quien asegura que movilizarse junto con Eduardo David es muy complicado por su tamaño y las crisis recurrentes. “Él se ha golpeado demasiado. No puede salir ni a un parque”, añadió.

Gracias a los protocolos de PROMESA, Eduardo pudo ser tratado por medio de una callosotomía radioquirúrgica. “La zona fue tratada sin necesidad de abrir el cráneo”, compartió el neurocirujano del Centro Internacional del Cáncer de Hospital de Diagnóstico (CIC), doctor Eduardo Lovo.

El especialista aseguró que esta sería la primera callosotomía radioquirúrgica que se reporta en Centroamérica. Además, Lovo dijo que para el protocolo de epilepsia aún existe un aproximado de 17 cupos.

Respecto de los resultados, Lovo externa que, según la literatura médica, estos son muy buenos y existe una reducción de un 90 % a 100 % de los síntomas; sin embargo, estos logros se pueden lograr ver hasta un año después del procedimiento.

“Siento que esto ha cambiado mucho mi vida. Yo peleaba mucho con Dios y yo le decía que por qué mi hijo. Pero gracias a Dios, ahorita ya todo es diferente. Él siempre mal, pero yo tengo más fe”, expresó la madre.

Como parte del procedimiento, se realizó el VI Taller Avanzado de Radiocirugía Craneoespinal dirigido a especialistas de la región centroamericana. Este fue dirigido por especialistas en neurocirugía y oncología del CIC.

El paciente

fue operado en Guatemala, su país natal, pero debido a problemas de sangrado que ocasiona la cirugía, no se pudo realizar la callosotomía.