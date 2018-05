¿Qué le dijo el príncipe Harry a Meghan Markle en el altar?

Las palabras que el príncipe Harry le dijo a Meghan Markle en el altar de la capilla de San Jorge del castillo Windsor desde donde la boda fue trasmitida en vivo para millones de espectadores despertaron confusiones en un principio.

Según el periódico digital The Huffington Post, el príncipe Enrique pareció dirigirse a su prometida para confesarle: "me estoy cagando" (I'm shitting); sin embargo, otros medios internacionales ya aclararon que lo que realmente le dijo fue totalmente diferente: "Estás increíble, soy muy afortunado (You look amazing. I'm so lucky)".

Meghan lucía un vestido de color blanco con escote barco y largas mangas francesas, obra de la diseñadora británica de Givenchy Clare Waight Keller. Su detalle fundamental fue un largo velo bordado que representaba la flora de los 53 países de la Commonwealth, sujetado con una tiara de diamantes de la reina María. Waight Keller también diseñó los vestidos y trajes de los 10 pajes, seis niñas y cuatro niños que acompañaron a la novia.

El ramo, ideado por la florista Philippa Craddock, incluía flores cortadas por Harry en su propio jardín privado en Kensington. Entre ellas había nomeolvides, la flor favorita de su madre, Diana.