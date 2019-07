Derrocharon amor: Kate Middleton y Meghan Markle reinaron en Wimbledon

La final femenina del torneo de tenis en Wimbledon contó con la presencia de la duquesa de Sussex y la duquesa de Cambridge, Meghan Markle y Kate Middleton respectivamente, y junto a ellas también estuvo la hermana de Kate, Pippa Middleton.

Felices y sonrientes las duquesas disfrutaron de un intenso partido entre Serena Williams y Simona Halep, en donde Halep terminó campeona.

Pero, pese a la tristeza de Meghan al ver a su amiga perder, ella y Kate derrocharon amor y simpatía entre ellas y para con el resto de asistentes. Eliminando así todos los rumores sobre la supuesta enemistad que hay entre ellas.

La semana pasada también se dejaron ver juntas en un partido de polo de caridad, el miércoles, en donde el príncipe Harry jugó.

Según reveló la revista Quién, Kate Meddileton llegó antes ya que previo tuvo un almuerzo con los miembros del club y ex campeones en su papel de patrocinadora del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

De momento el público ha podido ver cómo Meghan y Kate parecen tener una sana relación, lejos de todos los rumorados conflictos.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.