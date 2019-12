El valor de compartir y acercarte a los tuyos

Seguramente, muchas personas pueden haber sentido que este 2019 ha sido un año complicado, tedioso y duro tanto laboral como económicamente; razón por la cual no se han dado el tiempo de parar un momento para reflexionar sobre lo más importante: la vida.

El valor de los momentos

Por ello, es vital que en este mundo tan ajetreado se le dé el valor que merece el "compartir", compartir todos los momentos que podamos con la gente que más se quiere, con los que se pasa más tiempo y, por supuesto, con los que están lejos.

En Navidad se celebra un nacimiento, un evento que parece muy lejano y ajeno a nuestra rutina, pero no obstante y sin ponernos creyentes... se puede ver ese nacimiento como un espacio para renovar la forma de ser y acercarnos de verdad a las personas, ya sea compartiendo un momento a la semana, llegando a casa un poco más temprano, jugando con los niños o utilizando la tecnología y haciendo una videollamada con los que están lejos y no pueden volver. Y es justamente eso, compartir momentos buenos, malos y normales lo que hace conectarse de nuevo con la vida, con lo esencial y con el futuro; volver a nacer en esperanza, calidez, amor, amistad, empatía, etc., emocionarse con el otro a pesar de la distancia, compartir un café con los compañeros de trabajo, conversar con los hijos, en fin... sentir cerca a los demás.

En estas fiestas, hay que renacer y tener como propósito aprender a vivir y escuchar a todos los que queremos, sin importar la distancia con un mensaje por WhatsApp o una videollamada es más que suficiente para decirles... "estoy a tu lado y pienso en ti a cada momento", y puede ser a tu papá, hermanos, hijos o amigos de infancia, siempre se le puede hacer el regalo más lindo de todos, decirle "te quiero".