Fernando Casanova, testimonio de conversión

Fernando Casanova, teólogo y conferencista católico, está en el país para compartir con los salvadoreños cómo la fe católica debe regir la unión familiar y exigir que como católicos seamos mejores personas. "Estoy en El Salvador como parte de una responsabilidad moral. La Iglesia me ha dado tanto en términos espirituales, que es mi responsabilidad decirle a los católicos las razones del porqué deben quedarse en la Iglesia católica y que su misión es desarrollarse como cristianos, dando testimonio de católicos de verdad", afirma Fernando Casanova.

La familia, el eje

Como parte de su gira, el conferencista católico impartió el tema "La familia según la razón y la revelación". Asistentes de la iglesia Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la colonia Roma, conocieron de primera mano su reflexión.

El mensaje central fue que la familia es la base de todo y es a partir de ella que deben aplicarse los principios católicos. "La familia es la imagen de Dios. Sin ella no hay Iglesia, no hay reino".

De esta manera, Casanova reflexionó que la familia es constantemente atacada por principios morales relacionados, por ejemplo, con hechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, los cuales ya se están aceptando en otras naciones.

"La estrategia del demonio en contra de la familia ya no es paganizarla, ya no es tan solo dividirla, ahora es animalizarla, inculcar en nuestros corazones cosas que van en contra de nuestra naturaleza, en contra de la razón, actuando de manera irracional", expuso.

El compromiso

Puesto que Fernando Casanova propone que el matrimonio es una alianza y un pacto, él reflexiona que se necesita un amor razonable para que sea duradero. "El matrimonio requiere entrega, renunciamiento. Me voy al final. Me lo juego al todo por amor. Este debería ser el principio del amor en el matrimonio", sugiere. En este sentido, también hizo un llamado para dejar de lado propuestas románticas efímeras o carentes de compromisos, porque no se basan en amor verdadero.

Llamado a los esposos

Por otro lado, el conferencista católico propone al esposo como líder de la familia.

"Ustedes como esposos, deben amar a sus mujeres como Cristo amó a su Iglesia, para bendecirla, protegerla y servirla", aconseja.

Al finalizar su intervención, Fernando Casanova llamó a los hombres asistentes de la conferencia, quienes, en un ambiente de oración y agradecimiento, se comprometieron a seguir los sacramentos de la fe católica y a reproducirlos en sus familias.

"Nuestras comunidades parroquiales deberían ser espacios en cuales se pueda tener una relación personal con Jesucristo. El reto que tenemos como católicos es ser mejores cristianos, y esto implica ser como Jesucristo. No basta decir con la boca que soy cristiano, no basta con una afiliación religiosa, uno tiene que vivir el evangelio", puntualizó.