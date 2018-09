Fundación Dei Verbum celebrará Congreso de Sanación

"Estamos felices de comunicar una buena nueva. Nosotros pretendemos por medio de este congreso apostarle a una sociedad libre de miedos y para ello necesitamos enfocarnos en el proyecto de amor que Dios ha trazado en cada uno de sus hijos, por tanto resulta indispensable tener un encuentro con Jesús", expresó el presidente de Fundación Dei Verbum, padre Martín Ávalos.

El congreso, que se realizará bajo el tema "No temeré", hace referencia a las pruebas que los humanos deben atravesar en su diario vivir.

"No me queda más que invitarles a los hermanos que no se han decidido, a asistir. Los esperamos y sin duda será un día muy bendecido, dado que se van a limpiar de todos los temores", expresó el administrador del congreso, ingeniero Guillermo Figueroa.

Además, se contará con la presencia de cantautor Jon Carlo, quien expresó: "Para mí es una bendición poder compartir mi música en este congreso. Yo creo que la música es un instrumento de bendición para todos lo que la escuchan y creo que en este congreso vamos a tratar de ser fuente de bendición para todo lo el que llegue".

En dicho evento, donde se esperan más de mil personas, también participarán conferencistas, como el hermano Wálter Cáceres y el padre Martín Ávalos.

"Hemos sido testigos de muchos delitos que se han cometido en contra la mujer, y eso, de alguna manera, se pudo haber evitado si las personas estuvieran de la mano de Dios. Queremos ayudar desde nuestra trinchera", expresó el vicepresidente de la Fundación Dei Verbum, Carlos Luis Carranza.

El evento

El evento se realizará mañana desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Anfiteatro de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. El valor de la ofrenda es de $3 y lar tarjetas pueden adquirirse en las oficinas de Fundación Dei Verbum o el día del evento.

Para mayor información pueden escribir a [email protected], [email protected] en sus redes sociales.

La Fundación Dei Verbum busca el desarrollo integral de la sociedad, mediante el fortalecimiento de los valores espirituales.

