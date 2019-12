Heraldos del Evangelio ofrecieron su concierto de Navidad

Vivir el espíritu y conmemorar plenamente el nacimiento de Jesús es el motivo principal del tradicional concierto navideño de los Heraldos del Evangelio, que se realizó ayer en el hotel Crowne Plaza.

Este evento propio de la época de Navidad, que ya es una tradición para un buen número de salvadoreños disfrutarlo los primeros días de diciembre, fue ejecutado por el coro y banda Sinfónica formados por miembros de los Heraldos del Evangelio de diferentes nacionalidades, y también por jóvenes y niños salvadoreños con voces blancas, únicos en el país, participaron en el concierto que tiene fines benéficos, ya que la donación según el religioso Iván Tefel, será destinada para el apostolado de los Heraldos del Evangelio, que realizarán el próximo año por todo el país.

Como ya es tradición, los asistentes a la actividad familiar cantaron y aplaudieron villancicos de distintas partes del mundo, polifónicos y populares, a capela y acompañados con instrumentos de viento y percusión. Algunos de ellos son: "Oh Holy Night", "El Niño del tambor", "Gloria in excelsis Deo", "Campana sobre Campana", "The First Noel", "Marche de Rois", "Noche de Paz", "Los tambores alaban al Niño Dios" fueron algunos de los villancicos interpretados magistralmente por el coro de los Heraldos del Evangelio y dedicado a la Sagrada Familia, con motivo del nacimiento del Niño Jesús.