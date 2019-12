Heraldos del Evangelio ofrecerán su concierto navideño

Los Heraldos del Evangelio quieren compartir una vez más con los salvadoreños el espíritu y los valores de la Navidad con una nueva edición de su gran concierto navideño, que se realizará el próximo domingo 8 de diciembre.

Este evento propio de la época se llevará a cabo en el hotel Crowne Plaza e iniciará la presentación a las cinco de la tarde.

El coro y banda Sinfónica formados por miembros de los Heraldos del Evangelio de diferentes nacionalidades, y también por jóvenes y niños salvadoreños con voces blancas, únicos en el país, participarán en el concierto.

Nuevamente este año interpretarán villancicos tradicionales de distintas partes del mundo, polifónicos y populares, a capela y acompañados con instrumentos de viento y percusión. Algunos de ellos son: Oh Holy Night, el Niño del tambor, Gloria in excelsis Deo, Campana sobre Campana, The First Noel, Marche de Rois, Los tambores alaban al Niño Dios, entre otros.

"El motivo del concierto es hacer una meditación sobre el verdadero sentido de la Navidad y a través de la música y letra de las canciones se hacen reflexiones sobre el misterio de la Navidad", dio a conocer Iván Tefel, miembro de los Heraldos del Evangelio.

Agregó: "Con ello pretendemos rescatar los valores que trae la fiesta del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo a través de la belleza de la melodía y harmonía musical, y gracias a Dios, la experiencia de los años anteriores ha sido muy satisfactoria".

Para los que quieran asistir

La donación para asistir al concierto es de $10 y las tarjetas están disponibles en la web: heraldos.sv/concierto, así como en la casa de los Heraldos (Lomas de San Francisco calle 2 #33, Antiguo Cuscatlán) y en Almacenes SIMAN.

Para mayor información también pueden llamar al teléfono 2273-1877, o escribir al Whatsapp 7854-5100, o en Instagram o Facebook, buscarlos como: ttheraldos.sv.

Los fondos recaudados durante este evento anual serán destinados para la evangelización que realizarán los Heraldos del Evangelio el próximo año a nivel nacional.