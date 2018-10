Jack Valero compartirá conferencia sobre "comunicación sin conflicto"

El coordinador de Catholic Voice, comparte sobre su conferencia: "Comunicación sin conflicto". Foto de La Prensa/ Bórman Mármol.

Por octavo año, el Proyecto de Formación Sacerdotal realizará su cena de beneficio de la formación de sacerdotes y seminaristas diocesanos salvadoreños en Roma y España.

En esta oportunidad será el conferencista y coordinador de Catholic Voices, Jack Valero, quién hablará sobre "Comunicación sin conflicto".

Esto compartió Valero con LA PRENSA GRÁFICA este día:

¿Cuéntenos un poco de su historia?

Nací en Barcelona, pero desde muy joven me marché a vivir a Londres, donde he vivido los últimos 43 años. Ahí me ocupo de comunicación de la iglesia, comunicación de religión, etc.

En 2010, cuando venía el papa Benedicto al Reino Unido se dio una polémica, pues hubo gente que no quería que viniera. Entonces con un amigo montamos un proyecto que se llama Catholic Voices, en el cual estamos con laicos, personas con familias y trabajos que pueden hablar con los medios. Los entrenamos para hablar sobre los temas polémicos de la Iglesia, de manera que se escucharan y se pudieran tender puentes entre todas las diferentes opiniones que había. Y nos salió tan bien, que el viaje del Papa fue un gran éxito, salió en todos los medios de comunicación positivamente y los obispos nos dijeron que siguiéramos entrenando a mucha gente más. Luego se ha copiado el modelo en muchos países. Ahora está en más de 20 países como Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Irlanda y el Reino Unido.

La idea de la conexión es la siguiente: ver que cuando nos critican, siempre hay algo positivo. Nosotros tenemos que encontrar un punto positivo y unirnos a eso; eso significa que nunca nos tenemos que pelear. Vemos que todos queremos lo mismo: la felicidad. Entonces nos vamos a esos puntos comunes y explicamos lo que nosotros podemos contribuir a esta comunicación, etc. Y hemos visto que esto funciona para todos los temas polémicos.

Nuestra comunicación ha sido muy efectiva, pues de repente tienes todo tipo de personas laicas normales, no especialistas en comunicación e Iglesia , que pueden tener todo tipo de trabajos y hacer mejores cosas que construyan una sociedad mejor.



¿Es especialista en comunicaciones?

Sí. Bueno, yo estudié Ingeniería, en realidad , pero luego me moví a Comunicación. Estuve trabajando alrededor de 20 años en la oficina de información del Opus Dei en el Reino Unido. Ésto se lleva desde Roma , pero hay puntos neurálgicos como Nueva York, Londres y París que se ocupan de la comunicación mundial. He trabajado ahí y he aprendido a relacionarme con periodistas y medios para entender cómo se hacen la noticias y cómo la gente quiere enterarse de lo que está pasando, etc. Con esa experiencia hemos desarrollado todo. Aunque el proyecto de Catholic Voices no está asociado el Opus Dei de ninguna manera, pues estoy yo y otros amigos que no tienen relación con la obra. Pero todo ha sido como algo personal, privado, como nuestro.

¿Cómo nace el hecho de querer educar sobre catolicismo?

Esto nace por el viaje del Papa, porque cuando viene Benedicto hay polémica que dice: "no queremos que venga porque es un Papa muy del pasado, es homofóbico, no le interesa la mujer, es misógino". Entonces estos postulados y narrativas son falsas. Pero se trata de utilizar esta oportunidad donde ha surgido la polémica y la gente quiere saber lo que está pasando. Para explicar, no para negar nada más y tener pelea,. sino que para explicar lo que dice el Papa, por qué lo dice, por qué consideramos que no es así, etc.

Si alguien dice: "este señor es misógino", la idea es que para ellos es muy importante tener en cuenta a la mujer y para nosotros también. Entonces, desde este punto común, podemos hablar de lo que la Iglesia realmente piensa de la mujer. Y así sobre cualquier tema: la homosexualidad, la familia, el Sida o los anticonceptivos. Hay muchos temas que no se entienden y parece que la Iglesia está oprimiendo a la gente o imponiendo sus ideas.