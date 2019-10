María José le ganó la batalla al cáncer de mama

María José Díaz Batres

El número de casos de cáncer de mama -crecimiento anormal y desordenado de las células de los tejidos de la glándula mamaria y que afecta a mujeres y poco frecuente en los hombres- va en aumento, pero puede curarse si se detecta a tiempo y recibe el tratamiento adecuado.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta enfermedad es la segunda causa de muerte de mujeres en las Américas y en todo el mundo, es el segundo cáncer más frecuente.

Según datos médicos, la mamografía es una de las formas más eficientes para detectar este cáncer en etapas iniciales y poder hacer un buen tratamiento. La publicista e influencer salvadoreña, María José Díaz Batres, es testigo de esto.

¡No se dio por vencida!

Esta guerrera asegura que le ganó la batalla al cáncer de mama, gracias a su fe en Dios, al apoyo de su familia y a la detección temprana de esta grave enfermedad.

María José, que ahora es madre de Isa, una bebita de cinco meses y a quien diariamente amamanta, aconseja a las mujeres estar atentas a esta enfermedad, a que tomen en serio la prevención temprana y que se hagan los exámenes porque si una enfermedad de este tipo se detectada a tiempo les puede salvar la vida.

“Ha sido increíble pero uno de los retos que he tenido es la lactancia. Pensaba que no iba a poder lactar de ese pecho”.



María José Díaz

"Por favor tomen en serio este mes de la prevención de cáncer de mama todos los años", enfatizó María José, que dio a conocer que su padre murió de cáncer en el cerebro, cuando ella tenía siete años de edad, y agregó que ella -a sus 14 años- sufrió de un tumor en la tiroides con células cancerígenas -el que fue detectado a tiempo- y que antes de cumplir sus 31 años de vida se dio cuenta de que tenía un pequeño tumor en la mama derecha.

"No sé si le pasa a todas las mujeres pero en mi caso yo no me quería dar cuenta de lo que tenía y esperé cinco meses para ver si se quitaba o iba creciendo para ir al doctor o decir algo", expresó la también blogger de "Our Favorite Style" a PLUS.

Familia. Para María José Díaz, su familia es el mejor regalo que Dios le ha dado, después de haberle ganado la batalla al cáncer.

María José contó que fue durante una noche que ya no pudo dormir bien -porque se sentía incómoda- que decidió ir al doctor y que luego de varios exámenes y múltiples visitas al médico (un poco desgastantes, aseguró) descubrieron que tenía un tumor con células cancerígenas.

María José, que tiene 36 años de edad y que contrajo matrimonio el 14 de abril del 2018 con Nikolas Batres, recuerda que en ese momento, que le descubrieron el tumor, estaba comenzando a ponerse de moda "Octubre el mes de la prevención del cáncer de mama" y la Liga contra el Cáncer de mama la invitó a visitar esta institución sin fines de lucro y le explicaron del autoexamen. "Es ahí donde conocí que era todo esto y cómo hacerme el autoexamen. Cuando me lo hice fue que detecte el nódulo", comentó.

Al preguntarle ¿Cómo fueron esos días? ella sin dudar respondió: "Fueron de los peores meses de mi vida, estaba muy asustada. En ese momento sabía que solo Dios y el apoyo de la familia me iban ayudar a pasar por ese momento y mantenía en mi mente ‘todo pasa’ y hoy le doy gracias a Dios que así fue".

"Ahora que lo veo desde lejos me doy cuenta que fue Dios quien puso a la Liga (contra el Cáncer) para ayudarme a detectar el tumor a tiempo, gracias a eso no tuve que pasar por ningún tipo de tratamiento pues el nódulo estaba encapsulado", detalló.

Esta profesional de mercadeo habló sobre su rol de madre, el que dice combinar muy bien con su trabajo y sus responsabilidad en el hogar.

Disfruta de la maternidad. Esta guerrera que disfruta de cuidar y lactar a su pequeña Isa, aconseja a las mujeres que tomen en serio la prevención temprana del cáncer de mama.

"Ha sido increíble, pero uno de los retos que he tenido es la lactancia. Pensaba que no iba a poder lactar de ese pecho, que me iba a doler pero cuando comencé a lactar me di cuenta que era más miedo que otra cosa", aseguró María José. "La mama derecha no produce la misma cantidad de leche que la izquierda, pero la mama sana produce muchísima leche, tanto así que he logrado la Lactancia Materna Exclusiva y me siento muy feliz y agradecida con Dios por eso", enfatizó.

María José, que es gerente de mercadeo de una firma de abogados, y que por medio de sus redes sociales concientiza a sus seguidoras sobre esta enfermedad, recomienda a las personas que tienen cáncer de mamá, que tengan mucha en fe en Dios que Él todo lo puede.

"Asegurémonos que todas las mujeres a nuestro alrededor se hagan los exámenes una vez al año, si todas nos ayudamos podríamos erradicar esta enfermedad", aconsejó Díaz Batres.

Dificultades físicas que pueden aparecer durante la enfermedad

Linfedema

una acumulación de líquido linfático en los tejidos adiposos justamente debajo de la piel. Puede producir hinchazón en uno de los brazos y suele ir acompañado de dolor a la movilización. Es además limitante ya que está desaconsejado hacer fuerza con el brazo afectado, llevar peso etc.

Menopausia precoz

producida por el tratamiento lo que origina sequedad vaginal excesiva con la consecuentes dificultades en las relaciones sexuales.

“Quimio-cerebro”

Este término hace referencia a cambios cognoscitivos provocados por haber recibido quimioterapia y que incluyen dificultad con la memoria a corto plazo y una disminución en la capacidad de la concentración, entre otros.

Recomendaciones

Para la adaptación a la vida

Vivir en el presente, aquí y ahora. La práctica de “mindfulness” contribuye a ello.

Pasar más tiempo con los seres queridos. El cáncer suele ser como un tamiz que selecciona las relaciones personales auténticas de las que no lo son.

Reflexionar sobre lo que ha pasado. El tratamiento, las emociones vividas, han pasado de forma rápida sin mucho detenimiento, pararse a digerirlas ayuda a poder integrarlas y encajarlas en nuestra vida.

Hablar sobre los sentimientos. Expresarlos de alguna manera, ponerles nombre, miedo, alegría, tristeza, ilusión etc…

Mejorar en el autocuidado. Cuidar la alimentación, el sueño y descanso, practicar ejercicio físico. Evitar el tabaco y alcohol.

Reflexionar sobre el cambio de valores. ¿hacia donde quiero que vaya mi vida?

Mantener una conducta proactiva respetando el propio ritmo. Poco a poco, sin prisas, traducir en conducta los cambios que hemos planeado hacer.