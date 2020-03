"Para generar una cultura de vida hay que generar empatía", Sara Winter Conferencista y activista provida

Con un mensaje muy enfocado, Sara Winter llegó al país. Como exlíder radical fue una de las fundadoras de la rama brasileña feminista de Femen, una organización de activistas que protestan con el torso desnudo a favor de diversos temas, especialmente de la agenda feminista, del aborto, entre otros. Sin embargo, la vida de Winter dio un completo giro cuando se convirtió al catolicismo y actualmente es una de las voceras principales provida.

Este día, presentará su ponencia "Desenmascarando la ideología de género. Destrucción de la familia" a beneficio de la Fundación "Sí a la vida". El evento se realizará en el Hotel Crowne Plaza a las 6:00 de la tarde. Entrada general: $10 y estudiantes con carné: $5. Winter es una madre joven y además de ser una conferencista a favor de la vida es escritora. En abril estrena un documental sobre su vida y en mayo presentará su libro "Cómo sacar a tu hija del feminismo".

Cuál es la mayor gratificación que has tenido siendo activista provida?

Mirar la sonrisa de todos los bebitos que ayudo a salvar del aborto. Creo que no hay nada mejor que ver a mamas riendo felices, con sus hijitos en el brazo. De pensar que ellas iban a cometer el mismo error que yo cometí, de hacer un aborto por desesperación. Ver a esas mujeres que antes estaban en una situación de vulnerabilidad, felices. (Sara abortó cuando tenía 22 años y su novio al enterarse de su embarazo la abandonó).

¿Por qué elegiste dar una ponencia cerca del Día Internacional de la Mujer, tiene un objetivo en especial?

Ha coincidido con mi agenda y me encantó porque es un día muy especial. El Día Internacional de la Mujer debería ser para homenajear al género femenino y lo están utilizando como una excusa para convertirse en un día de la legalización del aborto. ¿Qué hace que una mujer sea una mujer? Lo que nos diferencia de un hombre es la capacidad de generar vida, es la maternidad y sería un disparate utilizar la fecha para pedir el derecho de no ser mamá. Todos entendemos que relaciones sexuales el fin último fisiológico es la reproducción, hay que tener en cuenta que nadie obliga a nadie a embarazarse -no hablando en esta situación de los casos de violación- pero si tenemos relaciones sexuales debemos tener en cuenta que podemos embarazarnos o embarazar a alguien. Por eso yo digo sino está listo, sino eres responsable para asumir el hecho, no tengas el hecho.

¿Qué podrán ver/escuchar las personas esta noche en tu conferencia?

"Desenmascarando la ideología de género. Destrucción de la familia" se llama mi ponencia y en ella explico de dónde se originó la ideología de género, su historia y doy una perspectiva de cómo políticas públicas basadas en la antinaturaleza humana y anti cientificidad puede ocasionar grandes errores hasta llegar a conducir al país al caos. También digo como la ideología de género puede ser un mal a los niños a su inocencia, seguridad y al de las mujeres también y doy soluciones para poder proteger sus familias. Y también a cómo ayudar a personas que son homosexuales o que se sienten transexuales porque tienen derechos y cómo nosotros podemos incluírlos en la sociedad y ayudarlos.

¿De qué manera, como cuidadanos podemos trabajar a favor de la familia y sus derechos?

Yo soy católica y creo en el principio de la convivencia humana que Cristo nos dejó que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces creo que la sociedad como tal no debe de ser tan egoísta y ayudarse los unos a los otros en su desarrollo personal. Para generar una cultura de vida hay que generar empatía al punto de que una familia con una condición mayor pueda ayudar a una madre soltera. Yo no creo que el mundo se cambie sólo con políticas públicas y la participación efectiva del Estado o sólo con caridad, sino con la unión de los dos. Con políticas públicas de derechos humanos y la práctica de la virtud de la caridad por parte de la sociedad. Son complementarias.

Como influenciadora en las redes sociales ¿cuál consideras que es tu principal misión?

Creo que mi misión es poder influenciar a los jóvenes, principalmente a las chicas para que sepan que no es necesario estar bajo un radicalismo ideológico como el feminismo que está a favor del aborto, las drogas. Que es un movimiento proveniente del Marxismo que cree en la división de clases donde la mujer sería la orpimida y el hombre el opresor. Yo no quiero que ellas piensen que el hombre es un violador en potencia como escriben muchas escritoras feministas. Quiero que sepan que no es necesario estar bajo una ideología para poder ayudar a las mujeres. En este hogar (Fundación Sí a la vida) se acogen madres solteras, madres abandonadas, madres que sufrieron violación y ellas están aquí porque quieren y nosotros aquí las cuidamos, las amamos. Aquí les regalamos todos los exámenes médicos, abogados. Yo nunca conocí una institución feminista que hiciera eso. Sólo la Iglesia católica tiene gratuitamente 14,733 orfanatos manejados por sacerdotes y monjitas que cuidan de niños abandonados. ¿Y cuántos orfanatos tienen las feministas?, ninguno. Mi crítica mayor es que el movimiento feminista mucho habla, mucho grita y poco hace en la práctica.

Esta fundación es especial y está presente en muchos países. En Brasil tenemos más de 20 como estos hogares y trabajo manejando tres de ellos. Este hogar ha salvado más de 12,000 vidas de mamás.

¿Qué representa para ti la familia?

Para mi la familia es el conjunto de personas que proveniente de una naturaleza humana, conviven juntas. Se dan soporte, significa padre, madre, hijos. Claro que hoy tenemos muchos tipos diferentes de familia pero hay consecuencia para ellos. Yo, por ejemplo, soy mamá soltera y yo soy consciente de que los hijos que nacen sin un padre presente tiene tasas más altas de meterse en crímenes o desarrollar enfermedades psiquiátricas. Por eso es tan importante mantener la familia en su integridad. Además de ser una familia natural hay que ser cercanos.