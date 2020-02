Podríamos usarla si quisiéramos, pero no lo haremos: la contundente respuesta de Meghan y Harry sobre el uso de la palabra "royal"

La respuesta de Meghan y Harry a la reina Isabel, sobre la prohibición de usar la palabra "royal" en su fundación, ha sido rápida, contundente y desafiante.

La semana pasada, la soberana del Inglaterra prohibió a su nieto y su esposa usar la palabra "royal" en su fundación o cualquier otro proyecto que emprendan, ahora que han dado por terminada su relación con la familia real.

La fundación de Harry y Meghan solicitó el registro de la marca "Sussex Royal", empleada en su página web y en sus redes sociales en junio del año pasado. Así, pues, la prohibición-castigo de la reina los obliga a modificar su marca, la cual esperan hacer una de sus fuentes de ingresos y construir así una vida financieramente independiente.

En un comunicado hecho público por la pareja explica ampliamente sus proyectos a futuro y admiten que la decisión de la reina les mina el camino en todos las obras que habían hecho a través del voluntariado y que podrían convertirse en rentables.

Y, puntualmente, sobre el uso de la palabra "royal" o "real", dicen: “Si bien la Monarquía o la Oficina del Gabinete no tienen jurisdicción sobre el uso de la palabra 'Royal' en el extranjero, el duque y la duquesa de Sussex no tienen la intención de usar 'Sussex Royal' ni ningún derivado de la palabra 'Royal' en ningún territorio (ya sea dentro del Reino Unido o no) cuando se produzca la transición en la primavera de 2020”, dice el comunicado. Lo que es lo mismo "podríamos usarla si quisiéramos, porque la palabra no es de su exclusividad, pero no lo haremos".

De igual forma, la pareja se queja del trato diferenciado con otros miembros de los Windsor al impedirles trabajar por su cuenta.

"Si bien existe un precedente para que otros miembros titulados de la Familia Real busquen empleo fuera de la institución, para el duque y la duquesa de Sussex, se ha establecido un periodo de revisión de 12 meses”, dicen.

Antes, además, se sabía que, dado que la pareja no va a seguir cumpliendo compromisos en apoyo de la reina, ya no tendrán una oficina en el Palacio de Buckingham. En lugar de ello, a partir del 1 de abril estarán representados por su fundación en Reino Unido, según dijo su portavoz.