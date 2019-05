Princesa de Noruega genera polémica por relación con un chamán: "No voy a renunciar a ser princesa", ha dicho

La princesa de Noruega, Marta Alicia ha dicho que no renunciará a su título ya que "ha pertenecido y siempre pertenecerá a esta familia". Esta situación ha surgido luego de que anunciara su relación con el chamán Shaman Durek.

Medios escritos regionales del país escandinavo han pedido en sus editoriales que la princesa debe renunciar a ese honor porque no es propio de su linaje, algo a lo que ella ha hecho caso omiso al expresar que no es la primera vez que sufre estos ataques.

El chamán, que sostiene haber regresado de entre los muertos, ha realizado giras junto a la princesa por Noruega y otros países, generando especulaciones entre la población de que N+Narta Alicia esté aprovechando esa situación para promover su imagen.

En la Casa Real de Noruega aun hay hermetismo sobre la aprobación de esta relación. Los reyes Harald y Sonia aun no se han pronunciado al respecto. Marta Alicia es la cuarta en la línea de sucesión del trono noruego.

La princesa Marta Luisa de Noruega, enamorada de un chamán

Tras su separación del escritor y padre de sus tres hijos, Ari Behn, la princesaMarta Luisa de Noruega reveló que está en pareja con el chamán Shaman Durek. "No elijo a mi hombre para satisfacer a ninguno de ustedes", aclaró en las redes sociales al anunciar su nuevo amor.

"Cuando encuentras a tu alma gemela, lo sabes. Y yo he tenido la suerte de haber conocido la mía... Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional existe en este planeta... Me siento feliz y bendecida porque es mi novio", contó la hija del rey Harald en su cuenta de Instagram.

Shaman Durek se dedica a la guía espiritual y se define en sus redes como "innovador evolutivo, líder del empoderamiento femenino y activista de los derechos humanos". A los 30 años tuvo serios problemas de salud y cuando los superó comenzó su carrera espiritual. Hoy es el líder de cientos de personas, entre ellas la actriz Gwyneth Paltrow.

Ahora Marta Luisa da conferencias junto al chamán en distintas ciudades noruegas.