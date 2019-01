Programa Oportunidades graduó a 79 jóvenes

Esta es la décima promoción de graduados del programa "Oportunidades" de Fundación Gloria de Kriete, con sede en San Salvador.

Un total de 79 jóvenes con alto rendimiento académico, de recursos limitados y, sobre todo, con el deseo de superarse, fueron los que se graduaron ayer de la promoción 2018, después de realizar tres años estudios complementarios en materias de lingüística, ciencias, matemática, computación, inglés y valores, y otras, las que cursaron paralelamente a los estudios de bachillerato.

Según Abigaíl Cisneros, directora del Centro Oportunidades, San Salvador, esta promoción, que es la más grande que se ha graduado del programa, se ha caracterizado por logros significativos, como obtener un 8.86 en promedio global de notas y un promedio de 8 en la PAES.

Durante su intervención, Cisneros felicitó a los graduados por su alto rendimiento académico, los motivó a continuar preparándose y les recomendó que contribuyan con otros jóvenes a que se preparen para un futuro mejor y también para crear un mejor El Salvador.

Celina de Kriete, directora ejecutiva del programa "Oportunidades", fue la encargada de la toma de compromiso de los graduados, quienes a una sola voz repitieron la juramentación y compromiso: "Yo me comprometo a devolver a la sociedad así como yo he recibido, yo me comprometo a ser una mejor persona, un agente de cambio, a ser un ciudadano de oportunidades".

Promoción 2018. Los 79 graduados, que fueron acompañados por sus familiares durante la ceremonia, se comprometieron a ser agentes de cambio.

Más beneficios

Los 79 graduados también recibieron becas para que continúen sus estudios superiores en diversas universidades del país y siete de Colombia, donde cursarán carreras en las áreas de ciencias, tecnología e ingenierías.

Según autoridades académicas del programa "Oportunidades", el compromiso de este centro de estudios es formar jóvenes que impacten positivamente en la sociedad, y que sean ciudadanos comprometidos con el futuro de El Salvador.

Además, durante esta ceremonia se entregaron reconocimientos a estudiantes que se destacaron durante los tres años de estudios en el Centro Oportunidades, quienes fueron Rosa Casco, Darlyn Martínez, Óscar Ariel García y Cristian Cornejo.

Asimismo, la promoción 2018 agradeció a sus familiares el apoyo que les brindaron para cumplir sus metas de estudios. También entregaron reconocimientos a los esposos Roberto Kriete y Celina de Kriete, presidente y directora ejecutiva de Fundación Gloria de Kriete. Autoridades académicas del Centro Oportunidades también recibieron reconocimientos.

El triunfo estudiantil de los 79 jóvenes se celebró con un convivio, en el que participaron los esposos Roberto Kriete y Celina de Kriete, familiares de los graduados y autoridades académicas.