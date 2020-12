Reconocen trabajo social de Elizabeth de Calderón Sol

Elizabeth de Calderón Sol, presidenta del Comité de Proyección Social de El Salvador y primera dama de la República entre 1994 y 1999, fue declarada "Miembro Honorario 2020", por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

"Recibo este reconocimiento con mucha humildad y sencillez, y me responsabiliza a seguir trabajando con el mismo ahínco, fuerza y voluntad", manifestó Aguirre de Calderón Sol.

La exprimera dama de la República recordó cómo empezó su labor altruista, cuando su esposo, el expresidente Armando Calderón Sol era candidato a alcalde por San Salvador, en 1988. "Al visitar las colonias vi y sentí la necesidad que había de personas que vivían en una extrema pobreza y no tenían ninguna alternativa ni herramientas para salir adelante", dijo.

Elizabeth de Calderón Sol, presidenta del Comité de Proyección Social.

Fue así que en entre 1988 y 1994, trabajó en la fundación de guarderías en mercados municipales y brindaba ayuda a los padres familia en la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo.

De Calderón Sol explicó cómo tras la llegada de su esposo a la presidencia de El Salvador pudo observar más de cerca los niveles de pobreza en el país, y decidió encaminarse junto a un grupo de hombres y mujeres a brindar ayuda a las comunidades.

La galardonada es la actual presidenta de Comité de Proyección Social de El Salvador, organización no gubernamental creada en 1988, y que le ha permitido ayudar a miles de personas por más de tres décadas.

"Recuerdo a una señora que fue maltratada por 17 años, ella dijo: ‘yo lo que quiero es que me den un mundo donde no sienta que ya viene mi esposo y me va a maltratar’. Le facilitamos talleres vocacionales, se le dio una máquina y los implementos necesarios y ahora hace unas bellezas de vestidos. Ella lo que necesitaba era una oportunidad", compartió.

Entre sus aportes a la mujer salvadoreña está la promoción de la formulación de la Política Nacional de La Mujer y fundó el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

“El galardón, es para toda persona que ha dedicado parte de su vida

a promover el desarrollo económico y social del país”.



Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

La profesional en Derecho destacó la ayuda de la empresa privada y el trabajo de todos los voluntarios que ha permitido que el comité se haya mantenido por más de 30 años .

"Me siento muy complacida y con mucha fuerza para seguir adelante. Nuestro país necesita de mucho, de toda esa sociedad organizada, las organizaciones no gubernamentales y asociaciones comunales, porque el máximo problema del país es la pobreza y la pobreza no la puede enfrentar solo un gobierno sino que las tenemos que enfrentar juntos y unidos de una forma coordinada para no duplicar esfuerzos y recursos", expuso.

El máximo reconocimiento, es entregado por FUSADES a todas aquellas personas que han dedicado parte de su vida para promover el desarrollo económico y social de los salvadoreños.